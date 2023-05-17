Блогерами, які «засвітили» роботу ППО під час удару по Києву, зайнялась СБУ: що їм загрожує

Уночі 16 травня росіяни атакували Київ ракетами та БПЛА. Усі запущені цілі було знищено нашими військовими.

Але, на жаль, відео роботи ППО потрапило у мережу, що дало можливість ворогу відслідковувати свої удари та коригувати їх. Різні київські блогери опублікували кадри у своїх соцмережах.

Сьогодні стало відомо, що СБУ встановила шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки рф на Київ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого – фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео «підхопили» численні Telegram-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб.

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