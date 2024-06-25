Блогер з Дніпра закликав росіян захопити Україну, а потім сам попросився шпигувати за ЗСУ

СБУ затримала у Дніпрі інформатора, який "зливав" геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот

Служба безпеки затримала у Дніпрі прихильника РФ, який публічно закликав до захоплення влади в Україні, а потім попросився “підробити” шпигуном.

Мова йде про 36-річного блогера з Дніпра. Навесні цього року він написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України. Після цього почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Дніпрі.

Основну увагу інформатор звертав на місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Крім того ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих “прильотів”.

Для збору розвідінформації зловмисник їздив по місту та відстежував потрібні йому локації. Одночасно блогер записував стріми, в яких виступав на підтримку окупаційних угруповань РФ та закликав до насильницького захоплення влади в Україні. Ці відео викладав під псевдонімом на власному каналі в ютуб.

Однак СБУ своєчасно викрила шпигуна, убезпечивши пункти базування та маршрутів руху українських військ про які міг дізнатися ворожий інформатор.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено чорнові записи, комп’ютер та мобільний телефон, які він використовував для співпраці з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Блогер нині під вартою. Ідейному прихильнику РФ загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: