Блекаут у Дніпрі: чи штрафуватимуть водіїв за порушення ПДД

Вона зазначила, що під час блекауту машини порушників ПДР відвозитимуть на штрафмайданчик будуть відвозити на штрафмайданчик за дуже грубі порушення правил дорожнього руху та у тих випадках, коли авто заважає руху іншого транспорту та створює небезпечну аварійну ситуацію. Наприклад, якщо машина стоїть на перехресті, пішохідному переході, біля виїзду з дворових територій та зупинки громадського транспорту.
Якщо машина заблокувала рух у дворі, то мешканець може звернутися на гарячу ліню інспекції з парковок. Номери можна переглянути тут. Також можна написати електронний звернення на сайт або заповнити форму. При отриманні скарги на локацію, де знаходиться авто порушника буде направлено інспектора та евакуатора, щоб розблокувати рух.
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