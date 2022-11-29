Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Блекаут у Дніпрі: чи штрафуватимуть водіїв за порушення ПДД

Сьогодні 22:00
просмотров

Починаючи з 24 листопада, водіям виписували штрафи лише за порушення правил дорожнього руху. Інспекція зі паркування не штрафувала тих, хто не заплатив за стоянку на спеціальних майданчиках. Про це повідомила начальник інспекції з питань контролю за паркуванням у Дніпрі Марія Алейниченко.

Новости Днепра про Блекаут у Дніпрі: чи штрафуватимуть водіїв за порушення ПДД

Вона зазначила, що під час блекауту машини порушників ПДР відвозитимуть на штрафмайданчик будуть відвозити на штрафмайданчик за дуже грубі порушення правил дорожнього руху та у тих випадках,  коли авто заважає руху іншого транспорту та створює небезпечну аварійну ситуацію. Наприклад, якщо машина стоїть на перехресті, пішохідному переході, біля виїзду з дворових територій та зупинки громадського транспорту.

Якщо машина заблокувала рух у дворі, то мешканець може звернутися на гарячу ліню інспекції з парковок. Номери можна переглянути тут. Також можна написати електронний звернення на сайт або заповнити форму. При отриманні скарги на локацію, де знаходиться авто порушника буде направлено інспектора та евакуатора, щоб розблокувати рух.

Читайте також:

Новости Днепра про Блекаут у Дніпрі: чи штрафуватимуть водіїв за порушення ПДДУкраїнська Новости Днепра про Блекаут у Дніпрі: чи штрафуватимуть водіїв за порушення ПДДРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на проспекті маршрутник збив пішохода: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:31
    У Дніпрі на проспекті маршрутник збив пішохода: подробиці

    У Дніпрі водій маршрутки збив пішохода. Інцидент трапився на проспекті…

    Ракетний удар по Дніпру: у мережі показали, що залишилося від підприємства
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Ракетний удар по Дніпру: у мережі показали, що залишилося від підприємства

    Вчора, 28 листопада, під час повітряної тривоги багато мешканців Дніпра…

    Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)

    З роками вулиці Дніпра змінюють не лише свій зовнішній вигляд,…

    Екс-нардепа і діючого президента УАФ Андрія Павелка заарештували
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:12
    Екс-нардепа і діючого президента УАФ Андрія Павелка заарештували

    Президента Української асоціації футболу Андрій Павелко заарештовано. Поки що на…

    Наверх