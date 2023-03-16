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  • “Бізнес” в орендованій квартирі: на Дніпропетровщині викрили міні цех з виробництва наркотиків

“Бізнес” в орендованій квартирі: на Дніпропетровщині викрили міні цех з виробництва наркотиків

Сьогодні 08:00
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32-річний чоловік винаймав квартиру, в якій організував міні цех з виробництва наркотичних засобів. У само обладнаній нарколабораторії уже провели обшук і виявили обладнання та готову продукцію – фасовані психотропи у 15 пластикових трубочках.

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Незаконну діяльність місцевого жителя викрили працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції в ході оперативних заходів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького районного управління поліції.

Наразі вилучені речовини та речові докази направлені на експертне дослідження. Після отримання результатів планується повідомлення чоловіку про підозру. Також проводяться заходи для встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин.

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