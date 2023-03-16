“Бізнес” в орендованій квартирі: на Дніпропетровщині викрили міні цех з виробництва наркотиків

Незаконну діяльність місцевого жителя викрили працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції в ході оперативних заходів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького районного управління поліції.
Наразі вилучені речовини та речові докази направлені на експертне дослідження. Після отримання результатів планується повідомлення чоловіку про підозру. Також проводяться заходи для встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин.
Читайте також:
Автор:
У неділю, 12 березня, на вулиці Канатній у Дніпрі правоохоронці…
Мешканець Кривого Рогу увійшов до складу української експедиції, яка відправиться…
На Дніпропетровщині вирубали майже 2 тисячі дерев.
У Кривому Розі Дніпропетровської області знайшли маленьку дівчинку, яка зникла…