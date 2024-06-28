Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років

Після Другої світової війни парк Глоби пережив реконструкцію, під час якої було не лише відновлено те, що вже було у парку, наприклад, залізниця, а й зелена зона набула кількох нових атракціонів та місць, де мешканці Дніпра могли проводити дозвілля. Одним із таких місць став літній павільйон з більярдом біля озера.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав такий павільйон і де він був.

Павільйон мав прямий вихід до озера, на невеликому «пірсі» стояли літні столики, де проводили час любителі грати у шахи та шашки.

Сам павільйон був прообразом сучасного виставкового комплексу. У великій залі проводилися різні виставки. Також у павільйоні була зала для гри у більярд, крите приміщення для гри у шахи. За павільйоном був просторий майданчик, де у вихідні збиралися любителі гри «городки».

Павільйон знаходився навпроти фонтану «Самсон, що розриває пащу леву» та дитячої залізничної станції.

Уздовж озера було кілька таких павільйонів, усі вони були різної направленості. У деяких можна було випити пива, в інших – продавали морозиво, бутерброди, напої та солодощі.

Наприкінці 1990-х років на місці павільйону та майданчика для гри з’явилося дитяче містечко з атракціонами. Сьогодні це дитяче містечко знаходиться у поганому стані.

Фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Кузнєцова

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