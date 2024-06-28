Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав такий павільйон і де він був.
Павільйон мав прямий вихід до озера, на невеликому «пірсі» стояли літні столики, де проводили час любителі грати у шахи та шашки.
Сам павільйон був прообразом сучасного виставкового комплексу. У великій залі проводилися різні виставки. Також у павільйоні була зала для гри у більярд, крите приміщення для гри у шахи. За павільйоном був просторий майданчик, де у вихідні збиралися любителі гри «городки».
Павільйон знаходився навпроти фонтану «Самсон, що розриває пащу леву» та дитячої залізничної станції.
Уздовж озера було кілька таких павільйонів, усі вони були різної направленості. У деяких можна було випити пива, в інших – продавали морозиво, бутерброди, напої та солодощі.
Наприкінці 1990-х років на місці павільйону та майданчика для гри з’явилося дитяче містечко з атракціонами. Сьогодні це дитяче містечко знаходиться у поганому стані.
Фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Кузнєцова
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