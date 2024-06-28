Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років

Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років

Сьогодні 17:28
просмотров

Після Другої світової війни парк Глоби пережив реконструкцію, під час якої було не лише відновлено те, що вже було у парку, наприклад, залізниця, а й зелена зона набула кількох нових атракціонів та місць, де мешканці Дніпра могли проводити дозвілля. Одним із таких місць став літній павільйон з більярдом біля озера.

Новости Днепра про Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав такий павільйон і де він був.

Павільйон мав прямий вихід до озера, на невеликому «пірсі» стояли літні столики, де проводили час любителі грати у шахи та шашки.

Сам павільйон був прообразом сучасного виставкового комплексу. У великій залі проводилися різні виставки. Також у павільйоні була зала для гри у більярд, крите приміщення для гри у шахи. За павільйоном був просторий майданчик, де у вихідні збиралися любителі гри «городки».

Новости Днепра про Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років

Павільйон знаходився навпроти фонтану «Самсон, що розриває пащу леву» та дитячої залізничної станції.

Уздовж озера було кілька таких павільйонів, усі вони були різної направленості. У деяких можна було випити пива, в інших – продавали морозиво, бутерброди, напої та солодощі.

Новости Днепра про Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років

Наприкінці 1990-х років на місці павільйону та майданчика для гри з’явилося дитяче містечко з атракціонами. Сьогодні це дитяче містечко знаходиться у поганому стані.

Фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Кузнєцова

Читайте також:

Новости Днепра про Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х роківУкраїнська Новости Днепра про Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х роківРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Залишайтесь в укриттях: у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:44
    Залишайтесь в укриттях: у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи

    У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух.

    У центрі Дніпра з’явився новий пам’ятник: у чому його суть
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:39
    У центрі Дніпра з’явився новий пам’ятник: у чому його суть

    У середмісті Дніпра з'явився новий пам'ятник.

    У Дніпрі в розважальному центрі 7 дітей травмувалися на батуті, який раптом здувся
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:52
    У Дніпрі в розважальному центрі 7 дітей травмувалися на батуті, який раптом здувся

    У Дніпрі в розважальному центрі Crazy Land травмувалися 7 дітей.

    На Дніпропетровщині на очах у перехожих у річці втонув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    На Дніпропетровщині на очах у перехожих у річці втонув чоловік

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік втонув у річці на…

    Наверх