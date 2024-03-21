Біля ТЦ «Новий Центр» у Дніпрі автівка на смерть збила чоловіка

Сьогодні, 21 березня, у Дніпрі на вулиці Михайла Коцюбинського, біля ТЦ «Новий Центр», сталася смертельна аварія. Там Volkswagen збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, пішохід перебігав дорогу на “червоний” сигнал світлофора.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Також зазначається, що було ускладнено рух в напрямку Центрального мосту.
Відео моменту ДТП – 18+:
Нагадаємо, раніше ми писали: масштабна ДТП на Дніпропетровщині з 5 загиблими та 12 постраждалими: водію мікроавтобуса повідомили про підозру.
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