Біля ринку “Озерка” у Дніпрі прибрали стоянку для авто: навіщо і як виглядає локація зараз (ФОТО)

Замість стоянки зробили платформу для очікування громадського транспорту. Про це у Facebook повідомляє Urban Dnipro Community.
Як зазначається у дописі, раніше зупинка була замалою для майже 10 маршрутів автобусів та тролейбусу, а також кількох трамваїв, що зупиняються на дорозі. Тепер же для очікування вдосталь місця.
“Маю надію, що в майбутньому з’явиться відокремлена платформа для трамваїв, аби людей не збивали на дорозі”, – уточнив ініціатор появи відповідної платформи.
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