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  • Біля ринку “Озерка” у Дніпрі прибрали стоянку для авто: навіщо і як виглядає локація зараз (ФОТО)

Біля ринку “Озерка” у Дніпрі прибрали стоянку для авто: навіщо і як виглядає локація зараз (ФОТО)

Сьогодні 19:53
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У Дніпрі на вулиці Степана Бандери перед зупинкою "Центральний ринок" прибрали кишеню для паркування. Автомобілі на стоянці заважали тролейбусам та автобусам, тож громадському транспорту доводилося зупинятися на дорозі, що викликало незручності для городян.

Новости Днепра про Біля ринку

Замість стоянки зробили платформу для очікування громадського транспорту. Про це у Facebook повідомляє Urban Dnipro Community.

Як зазначається у дописі, раніше зупинка була замалою для майже 10 маршрутів автобусів та тролейбусу, а також кількох трамваїв, що зупиняються на дорозі. Тепер же для очікування вдосталь місця.

“Маю надію, що в майбутньому з’явиться відокремлена платформа для трамваїв, аби людей не збивали на дорозі”, – уточнив ініціатор появи відповідної платформи.
 

Новости Днепра про Біля ринку

Новости Днепра про Біля ринку

Новости Днепра про Біля ринку

Новости Днепра про Біля ринку

Новости Днепра про Біля ринку

 
 
 

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