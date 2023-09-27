Біля Нікополя на дні колишнього Каховського водосховища уже пасуть корів (ВІДЕО) - Днепр Инфо
Біля Нікополя на дні колишнього Каховського водосховища уже пасуть корів (ВІДЕО)
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Сегодня 14:54

Колишнє водосховище слугує пасовищем для рогатої худоби.

Новости Днепра про Біля Нікополя на дні колишнього Каховського водосховища уже пасуть корів (ВІДЕО)

Попри те, що вихід до Каховського водосховища заборонений через постійно загрозу обстрілів, чимало місцевих гуляють узбережжям висохлого “моря”. Зокрема, поблизу Новопавлівки через три місяці пасуть корів на зарослях трави. 

Місцевий мешканець оприлюднив у Тік-ток, де розповів деталі нового побуту біля водосховища. 

Чоловік каже, що попри заборону сюди часто навідуються люди, щоб зробити відео/фото та навіть, щоб попасти худобу. Не лякає людей і той факт, що будь-якої миті може прилетіти.

Сам автор відео зазначає, що йому страшно тут знаходитися, але вирішив все ж показати, що відбувається там, де колись було “море”. Окрім власників корів та місцевих “роззяв” можна зустріти браконьєрів, які тягають тачками рибу. На піску видніються характерні сліди.

Новости Днепра про Біля Нікополя на дні колишнього Каховського водосховища уже пасуть корів (ВІДЕО)

Дно змілілого водосховища заростає портулаком та деревами – вербами, тополями, акаціями грушами та навіть ялівцем. 

Тільки звідки він тут взявся, незрозумілі– коментує нікополець

Новости Днепра про Біля Нікополя на дні колишнього Каховського водосховища уже пасуть корів (ВІДЕО)

 

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Новости Днепра про Біля Нікополя на дні колишнього Каховського водосховища уже пасуть корів (ВІДЕО)Українська

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