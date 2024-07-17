Біля м’яса літають мухи: у Дніпрі в одному з АТБ псуються продукти через відключення світла

У Дніпрі через відключення світла страждають продукти в АТБ.

Найбільше від відключень світла потерпають м’ясо та молочні продукти, які мають бути в холодильниках. Коли вимикають електроенергію, холодильні камери в магазинах розмерзаються. Працівники намагаються хоч якось врятувати продукти та накривають їх картоном. Але через довготривалу відсутність світла, це не допомагає.

Зіпсовані м’ясо та молочку помітили у одному з дніпровських АТБ, який не має генератора. Там біля швидкопсувних продуктів літали мухи. Також через спеку тануть шоколадні вироби. Відеодоказами поділилися дніпряни. Їх публікували у місцевих телеграм-каналах.

Крім цього, в деяких АТБ під час відключень світла не продається морозиво, оскільки холодильники накриті картоном і їх не можна відкривати.

У пресслужбі АТБ зазначили, що якщо покупець купив зіпсовану продукцію, він може повернути кошти за товар при пред’явленні чека.

“У разі придбання зіпсованої продукції покупець повинен звернутися до адміністрації магазину, де була зроблена покупка. Обов’язково надати чек, що підтверджує дату, час та місце покупки. Кошти за такий товар компанія поверне у повному обсязі”, – зазначили у компанії.

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