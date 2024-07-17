Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Біля м’яса літають мухи: у Дніпрі в одному з АТБ псуються продукти через відключення світла

Біля м’яса літають мухи: у Дніпрі в одному з АТБ псуються продукти через відключення світла

Вчора 11:49
просмотров

У Дніпрі через відключення світла страждають продукти в АТБ.

Новости Днепра про Біля м'яса літають мухи: у Дніпрі в одному з АТБ псуються продукти через відключення світла

Найбільше від відключень світла потерпають м’ясо та молочні продукти, які мають бути в холодильниках. Коли вимикають електроенергію, холодильні камери в магазинах розмерзаються. Працівники намагаються хоч якось врятувати продукти та накривають їх картоном. Але через довготривалу відсутність світла, це не допомагає.

Зіпсовані м’ясо та молочку помітили у одному з дніпровських АТБ, який не має генератора. Там біля швидкопсувних продуктів літали мухи. Також через спеку тануть шоколадні вироби. Відеодоказами поділилися дніпряни. Їх публікували у місцевих телеграм-каналах.

Крім цього, в деяких АТБ під час відключень світла не продається морозиво, оскільки холодильники накриті картоном і їх не можна відкривати.

У пресслужбі АТБ зазначили, що якщо покупець купив зіпсовану продукцію, він може повернути кошти за товар при пред’явленні чека.

“У разі придбання зіпсованої продукції покупець повинен звернутися до адміністрації магазину, де була зроблена покупка. Обов’язково надати чек, що підтверджує дату, час та місце покупки. Кошти за такий товар компанія поверне у повному обсязі”, – зазначили у компанії.

Читайте також:

Новости Днепра про Біля м'яса літають мухи: у Дніпрі в одному з АТБ псуються продукти через відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про Біля м'яса літають мухи: у Дніпрі в одному з АТБ псуються продукти через відключення світлаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову

    Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.

    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті

    У Кам'янському районі обікрали будинок військового.

    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог

    У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.

    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

    Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.

    Наверх