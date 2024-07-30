Біля купалень на місці пустиря: як 30 років у Дніпрі будувався будинок інституту «Дніпрогіпрошахт»

1925 рік вважається початком будівництва будівлі інституту «Дніпрогіпрошахт». Будували його довго – близько 30 років, заважала нестача коштів та війна.Сама ж історія підприємства розпочалася у 1927 році, коли на кафедрі «Гірське мистецтво» Дніпропетровського гірничого інституту було створено проектне бюро тресту «Донвугілля», яке займається проектуванням підземної частини шахт. До складу проектного бюро входили професори та викладачі кафедри.

Журналісти dnepr.info дізналися, як довго будувалась будівля інституту.

1925 року на набережній у Дніпрі було закладено будівництво основного корпусу майбутнього інституту «Дніпрогіпрошахт», але процес будівництва був дуже складним: не було ні матеріалів, ні техніки, ні будівельників. Спочатку довго шукали місце, де можна було розмістити інститут, потім вирішили зводити його на набережній – її будівництво було заплановано у середині 1930-х років, тож на момент середини 1920-х років там нічого не було окрім незайманої частини землі.

Тому можна сказати, що будувати вирішили на пустирі біля води. За часів Катеринослава неподалік місця, де сьогодні стоїть «Дніпрогіпрошахт» знаходилися купальні для багатих мешканців. У 1920-х роках купальні були вже закриті, а незабудована територія біля води була порожня. Але планам завадила зокрема Друга світова війна.

Тому звели будинок інституту лише до 1953 року та інститут розпочав свою діяльність. У ньому працювало понад 200 осіб. Для проектувальників було створено максимально комфортні умови. У будівлі на кілька поверхів розмістилися їдальня, актова та спортивна зали, на третьому поверсі стояв більярд та столи для тенісу для того, щоб співробітники могли відпочити від роботи під час перерви. Між прольотами на поверхах стояли автомати із безкоштовною газовою водою.

Згодом колись шикарна велика будівля почала занепадати. Нині у ньому можна винанйняти офіс. З радянських часів тут залишились величезні вхідні двері, просторі приміщення, широкі та світлі сходи.

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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