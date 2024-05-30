Біля Кривого Рогу руйнується єдиний вцілілий в районі склеп 19 століття (ФОТО)

У Кривому Розі на Дніпропетровщині руйнується останній вцілілий дореволюційний склеп.

Мова йде про склеп родини Галковських – поміщиків, які ще в 1781 році розпочали видобувати руду.

Меморіальна споруда, яка була збудована ще в 19 столітті на місці, де колись була садиба Галковських, потроху розвалюється. На це звернули увагу в Facebook-спільноті Марс в Кривом Роге I Картинная галерея OneГОКа.

Єдина ритуальна будова на Криворіжжі дореволюційного часу, що дійшла до наших днів. Як видно з фото – дало тріщину. Шкода, що в нашому місті подібні об’єкти ніколи нікому не були потрібні, – йдеться в дописі.

На фото, які оприлюднили в мережі видно, що стіни склепу потріскалися, а цегла почала обвалюватися.

Склеп родини Галковських – що відомо?

Склеп з’явився на території старого кладовища 19 століття, де спочатку ховали селян з села Покровське. Згодом тут знаходили свій останній прихисток гірники рудників, якими володіли Галковські. Звідси й назва – Галковське кладовище.

П’ятиметровий цегляний склеп тут побудували в кінці 19 століття. За легендою, всередині похований глава сімейства Іван Гордійовича Гладковський. Приміщення під меморіалом набагато більше ніж сам склеп. Це можна судити по проритим ходам, які зробили мародери.

З початку 20 століття цвинтар почали потроху грабувати. Місцеві стверджують, що до наших днів тут орудують мародери та сатаністи, через яких склеп потроху руйнується.

Крім цього, поруч стаються обвали старих шахт, що теж негативно впливає на міцність споруди.

Читайте також:

Українська

Автор: