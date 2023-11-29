Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Біля Дніпра зазнімкували рідкісного птаха, який мав відлетіти у вирій, але залишився на зимівлю (ФОТО)

Біля Дніпра зазнімкували рідкісного птаха, який мав відлетіти у вирій, але залишився на зимівлю (ФОТО)

Сьогодні 22:03
просмотров

Птах мав би відлетіти у вирій, але залишився в Україні на зимівлю.

Новости Днепра про Біля Дніпра зазнімкували рідкісного птаха, який мав відлетіти у вирій, але залишився на зимівлю (ФОТО)

Граціозного білого чепуру зазнімкував Олег Присяжнюк. Сфотографувати його вдалося тоді, коли досить кремезний птах розправив свої крила на березі річки Самара. Помітили пернатого наприкінці листопада, що досить дивно, позаяк всі його родичі вже давно відлетіли у вирій. 

В Україні чепури зимують рідко. Зазвичай, залишається кілька особин у місцях, де ці пернаті розмножуються. Решта відлітає у Європу, Азію чи Африку, де зими теплі. 

Новости Днепра про Біля Дніпра зазнімкували рідкісного птаха, який мав відлетіти у вирій, але залишився на зимівлю (ФОТО)

У коментарях під дописом Олега зібралися схвильовані люди, які переживають за чепуру. Ці птахи харчуються жабами, зміями, рибою, річковими раками, дрібними гризунами, цвіркунами, кониками та іншими комахами, яких взимку знайти важко. Тож крилатий може померти від голоду, якщо не зможе вполювати здобич. 

Білі чепури, або як їх ще називають у народі – білі чаплі, живуть біля різних водойм. Як морських, так і всередині країни – на заболочених низовинах, заплавах і берегах річок, прісних і солоних озерах, естуаріях і мангрових заростях. Іноді чепур можна зустріти на сільськогосподарських угіддях, відкритих полях, рисових посадках і вздовж дренажних канав. Тобто всюди, де є вода та здобич. 

Новости Днепра про Біля Дніпра зазнімкували рідкісного птаха, який мав відлетіти у вирій, але залишився на зимівлю (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку. 

Читайте також:

Новости Днепра про Біля Дніпра зазнімкували рідкісного птаха, який мав відлетіти у вирій, але залишився на зимівлю (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У центрі Дніпра 60-річний чоловік намагався втекти з магазина у вкраденому одязі
Новини Дніпра
Сьогодні 20:06
У центрі Дніпра 60-річний чоловік намагався втекти з магазина у вкраденому одязі

У Дніпрі 60-річний чоловік намагався пограбувати магазин.

Майже кам’яний вік: у студмістечку на Лазаряна у Дніпрі немає ні тепла, ні світла
Новини Дніпра
Сьогодні 19:22
Майже кам’яний вік: у студмістечку на Лазаряна у Дніпрі немає ні тепла, ні світла

У Дніпрі мешканці студмістечка скаржаться на відсутність опалення.

У McDonald’s з’явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 18:08
У McDonald’s з’явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах Дніпра

Хотіли б собі такий?

Мешканці Дніпра та області можуть купити новорічну ялинку в лісгоспі: які ціни
Новини Дніпра
Сьогодні 17:53
Мешканці Дніпра та області можуть купити новорічну ялинку в лісгоспі: які ціни

У Дніпрі та області почали відкривати ялинкові базари, тож у…

Наверх