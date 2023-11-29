Біля Дніпра зазнімкували рідкісного птаха, який мав відлетіти у вирій, але залишився на зимівлю (ФОТО)

Птах мав би відлетіти у вирій, але залишився в Україні на зимівлю.

Граціозного білого чепуру зазнімкував Олег Присяжнюк. Сфотографувати його вдалося тоді, коли досить кремезний птах розправив свої крила на березі річки Самара. Помітили пернатого наприкінці листопада, що досить дивно, позаяк всі його родичі вже давно відлетіли у вирій.

В Україні чепури зимують рідко. Зазвичай, залишається кілька особин у місцях, де ці пернаті розмножуються. Решта відлітає у Європу, Азію чи Африку, де зими теплі.

У коментарях під дописом Олега зібралися схвильовані люди, які переживають за чепуру. Ці птахи харчуються жабами, зміями, рибою, річковими раками, дрібними гризунами, цвіркунами, кониками та іншими комахами, яких взимку знайти важко. Тож крилатий може померти від голоду, якщо не зможе вполювати здобич.

Білі чепури, або як їх ще називають у народі – білі чаплі, живуть біля різних водойм. Як морських, так і всередині країни – на заболочених низовинах, заплавах і берегах річок, прісних і солоних озерах, естуаріях і мангрових заростях. Іноді чепур можна зустріти на сільськогосподарських угіддях, відкритих полях, рисових посадках і вздовж дренажних канав. Тобто всюди, де є вода та здобич.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку.

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