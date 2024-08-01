Біля “Дафі” у Дніпрі запускали феєрверки: у поліції розповіли деталі

Правоохоронці встановили особи правопорушників, які запустили феєрверк увечері 31 липня.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Після того, як в соціальних мережах поширили відео, на яких видно салют, поліціянти виїхали на місце події для з’ясування обставин.
Правоохоронці встановили двох чоловіків, які вирішили запустити феєрверк на подвір’ї приватного домоволодіння у Шевченківському районі.
На місці виявили та вилучили залишки піротехнічного виробу.
Обох правопорушників доставили до відділку.
Поліція нагадує, що використання піротехнічних виробів на період дії воєнного стану заборонено, – написали в публікації поліції.
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