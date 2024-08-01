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Біля “Дафі” у Дніпрі запускали феєрверки: у поліції розповіли деталі

Сьогодні 10:56
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Стало відомо, хто налякав жителів Дніпра салютами вверечі 31 липня.

Новости Днепра про Біля

Правоохоронці встановили особи правопорушників, які запустили феєрверк увечері 31 липня.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Після того, як в соціальних мережах поширили відео, на яких видно салют, поліціянти виїхали на місце події для з’ясування обставин.

Правоохоронці встановили двох чоловіків, які вирішили запустити феєрверк на подвір’ї приватного домоволодіння у Шевченківському районі. 

На місці виявили та вилучили залишки піротехнічного виробу.

Обох правопорушників доставили до відділку. 

Поліція нагадує, що використання піротехнічних виробів на період дії воєнного стану заборонено, – написали в публікації поліції. 

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