Біля “Дафі” у Дніпрі запускали феєрверки: у поліції розповіли деталі

Стало відомо, хто налякав жителів Дніпра салютами вверечі 31 липня.

Правоохоронці встановили особи правопорушників, які запустили феєрверк увечері 31 липня.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Після того, як в соціальних мережах поширили відео, на яких видно салют, поліціянти виїхали на місце події для з’ясування обставин.

Правоохоронці встановили двох чоловіків, які вирішили запустити феєрверк на подвір’ї приватного домоволодіння у Шевченківському районі.

На місці виявили та вилучили залишки піротехнічного виробу.

Обох правопорушників доставили до відділку.

Поліція нагадує, що використання піротехнічних виробів на період дії воєнного стану заборонено, – написали в публікації поліції.

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