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Більше ніколи не підуть до школи: у Дніпрі встановили інсталяцію в пам’ять про дітей, які загинули під час війни

Сьогодні 18:00
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про Більше ніколи не підуть до школи: у Дніпрі встановили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули під час війни

Сьогодні, 1 вересня, у центрі Дніпра провели акцію вшанування пам’яті дітей, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Крім того, на площі Героїв Майдану встановили інсталяцію з паперових літаків. Вони як символ чистоти та доброти загиблих дітей, які навіки, наче янголятка, полетіли на небеса.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Новости Днепра про Більше ніколи не підуть до школи: у Дніпрі встановили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули під час війни

Новости Днепра про Більше ніколи не підуть до школи: у Дніпрі встановили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули під час війни

Ідея заходу належить учням міста. Її підтримали Молодіжний центр, Молодіжна рада Дніпра, департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міськради.

Цим заходом хотіли звернути увагу людей. Пригадати, що загиблі діти не зможуть більше піти до школи. Ще були іграшки від небайдужих містян як знак того, що у загиблих дітей більше не буде дитинства. Паперові літаки виготовили учні. Акція із сумним приводом. Ми маємо завжди пам’ятати про дітей, життя яких забрала агресія рф, – сказала голова Молодіжної ради Дніпра Світлана Кривошей.

Новости Днепра про Більше ніколи не підуть до школи: у Дніпрі встановили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули під час війни

Новости Днепра про Більше ніколи не підуть до школи: у Дніпрі встановили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули під час війни

Зазначимо, за даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 503 дитини загинуло, 1117 було поранено, відомо про понад 19500 примусово переміщених дітей.

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