Більше мільярда: у міськраді озвучили борги дніпрян за опалення

Незважаючи на надскладну ситуацію, що склалася в Україні через обстріли Росією критичної інфраструктури, у Дніпрі триває опалювальний сезон. Проте у міській раді повідомляють, що деякі дніпряни нехтують оплатою цих послуг.

Так, заборгованість містян за опалення складає приблизно 1 мільярд 300 мільйонів гривень.

Про це повідомив директор КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради Андрій Клименко в ефірі телеканалу ДніпроTV.

“Це не така маленька сума, щоб нехтувати нею. Люди, відносьтесь до цього уважніше і будьте відповідальними! Тому що ви вимагаєте, щоб у вас було тепло, була вода… Ми ж працюємо 24/7. Через блекаути вже було три пуски опалювального сезону”, – прокоментував Андрій Клименко.

Він запевнив, що наразі гроші необхідні на генератори, обслуговування, персонал, який цим займається.

Якщо дніпряни не можуть вчасно розрахуватися за отримані послуги, то їм варто укласти договір реструктуризації на свої борги.

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