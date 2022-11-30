Більше 100 років тому: як раніше виглядало місце, де зараз ЦУМ у Дніпрі

Фото: Валентин Старостин
У коментарях місцеві мешканці намагаються порівняти минуле та сьогодення, активно обговорюючи, наскільки змінилося місто за століття.
Сьогодні це місце виглядає так:
“Спасибо тем, кто фотографировал город на протяжении его истории, развития инфраструктуры и кто смог сохранить эти ценные материалы о прошлом! Благодаря авторам у нас – подписчиков, есть теперь уникальная возможность пролистывать страницы прошлого”, – написано в одному з комментарів.
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