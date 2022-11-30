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Більше 100 років тому: як раніше виглядало місце, де зараз ЦУМ у Дніпрі

Сьогодні 12:26
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У соціальних мережах опублікували старовинне фото. На ньому - сьогоднішній центр міста.

Новости Днепра про Більше 100 років тому: як раніше виглядало місце, де зараз ЦУМ у Дніпрі

Фото: Валентин Старостин

У коментарях місцеві мешканці намагаються порівняти минуле та сьогодення, активно обговорюючи, наскільки змінилося місто за століття.

Сьогодні це місце виглядає так: 

Новости Днепра про Більше 100 років тому: як раніше виглядало місце, де зараз ЦУМ у Дніпрі

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“Спасибо тем, кто фотографировал город на протяжении его истории, развития инфраструктуры и кто смог сохранить эти ценные материалы о прошлом! Благодаря авторам у нас – подписчиков, есть теперь уникальная возможность пролистывать страницы прошлого”, – написано в одному з комментарів.

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Новости Днепра про Більше 100 років тому: як раніше виглядало місце, де зараз ЦУМ у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Більше 100 років тому: як раніше виглядало місце, де зараз ЦУМ у ДніпріРусский

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