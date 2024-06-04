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“Більше 10 будинків, лікарня та поліклініка”: Борис Філатов доповів про наслідки ранкової атаки на Дніпро

Сьогодні 10:05
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Мер Дніпра Борис Філатов доповів про наслідки ворожої атаки.

Новости Днепра про

Інформацію опублікував у своєму Telegram-каналі.

Станом на 09:00 відомо про понівечені будинки Житлово-комунального господарства – більше десяти будівель. Розбито приблизно 300 вікон.

Пошкоджено шість будинків ОСББ. Там понівечено близько 100 вікон.

Зіпсовано орієнтовно 70 вікон у лікарні та поліклініці.

Розтрощена будівля школи – вибиті вікна та двері, зламані парти, пошкоджений дах.

Понівечено 31 приватний будинок.

Всім, кому потрібна допомога, звертайтесь до працівників районної адміністрації, що працюють на місці, або безпосередньо в адміністрацію,  – зазначив Філатов.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що вранці ворог атакував Дніпро: є постраждалі.

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