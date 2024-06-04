“Більше 10 будинків, лікарня та поліклініка”: Борис Філатов доповів про наслідки ранкової атаки на Дніпро

Інформацію опублікував у своєму Telegram-каналі.
Станом на 09:00 відомо про понівечені будинки Житлово-комунального господарства – більше десяти будівель. Розбито приблизно 300 вікон.
Пошкоджено шість будинків ОСББ. Там понівечено близько 100 вікон.
Зіпсовано орієнтовно 70 вікон у лікарні та поліклініці.
Розтрощена будівля школи – вибиті вікна та двері, зламані парти, пошкоджений дах.
Понівечено 31 приватний будинок.
Всім, кому потрібна допомога, звертайтесь до працівників районної адміністрації, що працюють на місці, або безпосередньо в адміністрацію, – зазначив Філатов.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що вранці ворог атакував Дніпро: є постраждалі.
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