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Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

Сьогодні 18:26
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Дніпровські зимові пейзажі просто неймовірні.

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

До кінця зими залишилося трішки більше тижня.

Синоптики прогнозують, що березень буде теплим, але з опадами – снігом та дощем. Тому, поки є можливість, потрібно милуватися зимовими пейзажами міста.

Фото @yegromov опублікували на ФБ-сторінці “Дніпро”.

Усі дороги та тротуари вкрило білим килимом.

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

А в повітрі літають білі мухи.

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

Крига дуже крихка, тому краще не ходити туди.

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

Навіть “сірі” будинки виглядають привітніше.

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

Сподіваємося, що разом із весною прийде Перемога! 

Слава Україні! 

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Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)Українська Новости Днепра про Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)Русский

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