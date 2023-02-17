Білі мухи та сніговий килим: як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО)

До кінця зими залишилося трішки більше тижня.
Синоптики прогнозують, що березень буде теплим, але з опадами – снігом та дощем. Тому, поки є можливість, потрібно милуватися зимовими пейзажами міста.
Фото @yegromov опублікували на ФБ-сторінці “Дніпро”.
Усі дороги та тротуари вкрило білим килимом.
А в повітрі літають білі мухи.
Крига дуже крихка, тому краще не ходити туди.
Навіть “сірі” будинки виглядають привітніше.
Сподіваємося, що разом із весною прийде Перемога!
Слава Україні!
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