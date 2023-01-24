Біле диво: у Кирилівці замерзло Азовське море (Фото)

Звісно, замерзле море не несе жодної загрози для місцевого населення. Та й окупанти, на жаль, пішки по ньому в росію не підуть. Але подібна краса спостерігається на Азові не часто. Адже солона вода замерзає за набагато нижчих температур, ніж прісна. Люди тішать себе надією, що завдяки тому, що море замерзло, наступного року буде менше медуз.
Але це також, на жаль, міф. Як свідчить практика минулих років. Медузи — жителі теплих морів, тож на початку літа їх і справді буде менше. Але вже до середини літа, а може і раніше, все визначається погодою, температурою води, переважанням чорноморських течій. Тому чисельність медуз зростає. Основна маса їх припливає вже у квітні-травні з Чорного моря, потім швидко росте і розмножується в теплій, багатою органікою та кормом азовській воді.
Читайте також:
Автор:
Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника…
На 73-му Берлінському міжнародному кінофестивалі покажуть фільм про російсько-українську війну,…
У Дніпрі зупинено роботу маршрутів електротранспорту.
У Павлоградському районі Дніпропетровської області співробітники СБУ викрили чотирьох місцевих…