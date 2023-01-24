Біле диво: у Кирилівці замерзло Азовське море (Фото)

У популярному курортному селищі Кирилівка замерзло Азовське море. З початку повномасштабного вторгнення селище знаходиться під контролем окупантів, тому звісток звідти дуже мало. Але місцеві жителі все ж таки знайшли можливість і виклали кілька знімків білої стихії в соцмережах.

Звісно, замерзле море не несе жодної загрози для місцевого населення. Та й окупанти, на жаль, пішки по ньому в росію не підуть. Але подібна краса спостерігається на Азові не часто. Адже солона вода замерзає за набагато нижчих температур, ніж прісна. Люди тішать себе надією, що завдяки тому, що море замерзло, наступного року буде менше медуз.

Але це також, на жаль, міф. Як свідчить практика минулих років. Медузи — жителі теплих морів, тож на початку літа їх і справді буде менше. Але вже до середини літа, а може і раніше, все визначається погодою, температурою води, переважанням чорноморських течій. Тому чисельність медуз зростає. Основна маса їх припливає вже у квітні-травні з Чорного моря, потім швидко росте і розмножується в теплій, багатою органікою та кормом азовській воді.

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