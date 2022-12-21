Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців у захисних шоломах та бронежилетах.
Фото опублікували у соцмережах.
Українці вже жартують, що ці котики – бійці з біолабораторій ЗСУ.
Росіяни, остерігайтеся!
Зазначимо, Midjourney – нейромережа, яка може генерувати зображення на основі текстових запитів. Щоб отримати зображення у Midjourney, потрібно надати нейромережі текстовий опис того, що ви хочете побачити. У відповідь система аналізує ті фото, які є в її базі, і формує декілька зображень на ваш вибір.
Як замовити малюнок?
Приклади малюнків Midjourney
Київ майбутнього
«Бавовна» в Криму
Перемога України
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