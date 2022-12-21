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  • Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Сьогодні 10:42
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Вусаті захисники!

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців у захисних шоломах та бронежилетах.

Фото опублікували у соцмережах.

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Українці вже жартують, що ці котики – бійці з біолабораторій ЗСУ.

Росіяни, остерігайтеся!

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Зазначимо, Midjourney – нейромережа, яка може генерувати зображення на основі текстових запитів. Щоб отримати зображення у Midjourney, потрібно надати нейромережі текстовий опис того, що ви хочете побачити. У відповідь система аналізує ті фото, які є в її базі, і формує декілька зображень на ваш вибір.

Як замовити малюнок? 

  1. Заведіть обліковий запис у месенджері Discord.
  2. Зайдіть на сайт Midjourney та натисніть Join the beta. Вас одразу перекине в Discord, де потрібно буде приєднатися до каналу. 
  3. Виберіть в меню ліворуч кімнату newbies, впишіть у чаті /imagine і напишіть там англійською мовою свій запит.

Приклади малюнків Midjourney

Київ майбутнього

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

«Бавовна» в Криму

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

Перемога України

Новости Днепра про Бійці з біолабораторій ЗСУ: нейромережа Midjourney створила котів-спецназівців

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