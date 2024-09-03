Бігунка з Дніпропетровщини здобула “бронзу” Паралімпійських ігор-2024

Бігунка з Нікополя здобула "бронзу" на Паралімпіаді в Парижі.

Ще одна паралімпійська “бронза” – у Дніпропетровщини. У фіналі бігу на 400 метрів атлетка Оксана Ботурчук підкорила свою найголовнішу дистанцію чотириріччя. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Оксана народилася у Нікополі. І чи не все життя у спорті, куди її, ще третьокласницею привела мама. Дякую за супер результат! – написав Лисак.

До речі, спортивна кар’єра Оксани Ботурчук надихнула режисера Сергія Чеботаренка на фільм “Пульс”.

Пульс — українська повнометражна спортивна драма заснована на реальній історії української спортсменки, легкоатлетки, Паралімпійської чемпіонки 2008 року, п’ятикратної срібної та бронзової призерки літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 років — Оксани Ботурчук.

Оксана змалечку хотіла стати олімпійською чемпіонкою, але потрапила в ДТП, після чого в неї сильно погіршився зір.

Фільм, який розповідає історію спортсменки, вийшов у прокат в 2021 році.

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