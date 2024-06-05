“БігМаку” більше не буде? McDonald’s програв суперечку в ЄС за назву бургера

Суд ЄС постановив, що McDonald’s втратив свій торговий знак “Біг Мак” для продуктів з м’яса птиці, однак зберіг його для яловичини після тривалої суперечки з ірландським конкурентом Supermac’s, пише Financial Times.
Зазначається, що суд частково підтвердив рішення Відомства інтелектуальної власності ЄС від 2019 року, яке анулювало реєстрацію вказаної торгової марки McDonald’s, стверджуючи, що найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування не продемонструвала справжнього використання цієї ТМ протягом п’яти років до подання позову у 2017 році.
Supermac’s стверджував, що McDonald’s використовував торговельну марку, аби завадити розширенню конкурентів в ЄС. Компанія з США не змогла довести так зване справжнє використання торгової марки “Біг Мак”, яка була зареєстрована на McDonald’s у 1996 році.
Відтепер McDonald’s не може використовувати торгову марку для продажу курячої версії бургера “Біг Мак”, але може так називати бургери з яловичиною, рецепт яких належить їм.
Вказане рішення ще може бути оскаржене у вищій судовій інстанції ЄС – Суді Європейського Союзу.
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