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  • “БігМаку” більше не буде? McDonald’s програв суперечку в ЄС за назву бургера

“БігМаку” більше не буде? McDonald’s програв суперечку в ЄС за назву бургера

Сьогодні 20:37
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Суд ЄС визнав, що мережа не змогла довести справжнє використання терміну для курячих продуктів у суперечці з ірландським конкурентом.

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Суд ЄС постановив, що McDonald’s втратив свій торговий знак “Біг Мак” для продуктів з м’яса птиці, однак зберіг його для яловичини після тривалої суперечки з ірландським конкурентом Supermac’s, пише Financial Times.

Зазначається, що суд частково підтвердив рішення Відомства інтелектуальної власності ЄС від 2019 року, яке анулювало реєстрацію вказаної торгової марки McDonald’s, стверджуючи, що найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування не продемонструвала справжнього використання цієї ТМ протягом п’яти років до подання позову у 2017 році.

Supermac’s стверджував, що McDonald’s використовував торговельну марку, аби завадити розширенню конкурентів в ЄС. Компанія з США не змогла довести так зване справжнє використання торгової марки “Біг Мак”, яка була зареєстрована на McDonald’s у 1996 році.

Відтепер McDonald’s не може використовувати торгову марку для продажу курячої версії бургера “Біг Мак”, але може так називати бургери з яловичиною, рецепт яких належить їм. 

Вказане рішення ще може бути оскаржене у вищій судовій інстанції ЄС – Суді Європейського Союзу.

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