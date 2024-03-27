Безпека для пішоходів і водіїв: комплексний ремонт вулиць Дніпра продовжується

Дніпро продовжує комплексно ремонтувати вулиці.

Понад тиждень на ж/м Сокіл-1, у районі бульвару Слави, працюють дорожні служби. Вони знімають старий потрощений бордюр та монтують новий. На цій вулиці давно утворились величезні ями та майже вже відсутнє покриття на тротуарах.

«Дуже поганий стан доріг вже був. На тротуарах вибоїни, ями. Дороги теж у поганому стані, ледь колеса не лишали. Тож ми вражені, що тут нині працюють комунальники, не очікували їх побачити. Сподіваємось, тепер дороги буду рівні», — каже місцева мешканка Олена Володимирівна.

Цей бульвар востаннє ремонтували ще у 2004 році. Майже 10 останніх років дорожні бригади підтримували стан доріг, латавши ями, але вже й це не допомагало. Адже строк експлуатації дороги вичерпано, кажуть комунальники.

Тож цьогоріч цей бульвар, як і вулиці у Дніпрі, ремонтують комплексно: від тротуарів та бордюрів до дорожнього покриття. Попіклуються і про безпеку пішоходів, і про інклюзивність.

«Тут дійсно були величезні вибоїни, ями, а також було відсутнє пониження тротуарів для людей з інвалідністю. Тож ми вирішили цьогоріч відремонтувати цю вулицю комплексно. Адже саме такий підхід до ремонту гарно себе показав: це зменшує час, який необхідний для виконання робіт, підвищує якість роботи. На сьогодні ми завершуємо перший етап – заміну близько 1,3 км бордюрного каменю. Ці роботи тривали тиждень. 28 березня розпочнемо заміну тротуарів. Після зріжемо старий асфальт на проїжджій частині та вкладемо новий. Укладемо усі елементи, аби дорогами могли пересуватись особи з інвалідністю. Окрім асфальтування, для безпеки руху пішоходів тут улаштують додатково два острівки безпеки. Увесь комплексний ремонт вулиці плануємо завершити до середини квітня, якщо ж, звісно, дозволить погода», — розповів заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Дмитро Коробов.

Комплексний ремонт розпочали і на вулиці Богдана Хмельницького.

У Дніпрі тривають роботи і з усунення аварійної ямковості. Комунальники вже заасфальтували понад 10 вулиць. Ремонтували й мости та шляхопроводи. Вклали 10 тис. кв. м асфальту у різних куточках міста.

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