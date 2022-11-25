Безпечна навіть через півроку: де і в чому можна зберігати воду про запас (ПОРАДИ)

У середу ввечері Дніпро та вся Україна фактично залишилися без води. Після відключення централізованого водопостачання люди вистоювали довжелезні черги, щоб купити воду на розлив або в супермаркеті. Тепер багато хто хоче зробити запас води, щоб при можливому повторенні такої ситуації не залишитися без нічого. Журналісти dnepr.info розбиралися, у чому краще зберігати воду, щоб вона якомога довше була придатна для пиття та приготування їжі.

Скільки набирати

Перш ніж набирати воду для екстрених випадків, потрібно приблизно розрахувати, скільки рідини знадобиться на добу на одну людину, а вже потім робити запаси. Відповідно до стандартів, для пиття на людину на день потрібно 3 літри, для гігієнічних процедур – 4 літри. Для технічних потреб та купання – до 25 літрів на день. Для зберігання води підійдуть контейнери із харчового пластику.

У чому зберігати

Нешкідливим для здоров’я людини вважається пластик із позначкою PET, а ось ємностей з маркуванням PVC краще уникати. Це неякісний матеріал. Добросовісні виробники пластикових пляшок або води завжди маркують свою тару. Але перевірити якість фляги можна самостійно. Для цього на пляшку потрібно трохи натиснути нігтем. На безпечному пластику не буде жодних пошкоджень, тоді як на неякісному матеріалі залишиться слід у вигляді білої смуги.

Питна вода має свій термін придатності. У флязі вона може зберігатися від півроку до року. У звичайної води термін зберігання становить 365 днів, у мінеральної менше. У скляній тарі термін зберігання води становить від 3 до 24 місяців. Одна із умов тривалого зберігання рідини в будь-якій тарі – герметичність пробки.

Якщо збираєтеся робити запаси рідини, розраховуйте, що через кожні півроку їх доведеться або міняти або мати при собі очищувачі води. Вони є у кожному будинку. Перший та найвідоміший фільтр для води – це активоване вугілля. Він допоможе прибрати неприємний запах, присмак водопроводу та хімічні добавки. Щоб з його допомогою очистити воду необхідно взяти марлю і загорнути кілька таблеток вугілля. Згорток покласти на дно ємності з водою і через 8-10 годин «фільтр» можна діставати. Воду буде очищено.

Ще один засіб, який допоможе впоратися з неприємним запахом та присмаком у воді – срібло. Фахівці радять покласти на дно ємності з водою будь-який срібний виріб – від ложки до кільця та залишити на ніч. За цей час вода має очиститись.

Також до способів відфільтрувати воду відноситься її кип’ятіння. У чайнику або будь-якій іншій ємності вона повинна прокипіти не менше 5 хвилин після чого рідину, навіть ту, що довго зберігалася, можна пити або готувати на ній їжу.

Як зберігати

Зберігати воду потрібно подалі від світла, та не на вулиці. Взимку вона там може замерзнути і якщо в будинку не буде тепла, то розігріти лід буде досить складно. Також температура зберігання води не повинна перевищувати +25 градусів за Цельсієм.

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