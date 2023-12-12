Безкоштовне отримання засобів реабілітації для людей з інвалідністю у Дніпрі: що потрібно

Як у Дніпрі реалізовують держпрограму із забезпечення засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

Дніпрянину Валерію Бардакову 67 років. Тридцять з них він має інвалідність другої групи. У Валерія відсутня кінцівка. Чоловікові на постійній основі потрібні протез, протез для купання, чохли, ортопедичне взуття та милиці. Декілька десятків років пан Валерій звертається до управління соціального захисту населення ДМР із заявою про отримання допоміжних засобів реабілітації.

«Кожні два роки, так як я ще й працюю, треба оновлювати протез. Іноді потребую заміни милиць. Щоб їх отримати, приходжу із пакетом документів до управління соцзахисту населення», – уточнює Валерій Бардаков.

Які треба зібрати документи розповіла спеціаліст установи:

З документів – заповнена заява, паспорт, ІНН, пенсійне посвідчення, довідка МСЕК (медико-соціальна експертна комісія, – ред.) та висновок ЛКК (лікарсько-консультативна комісія), де зазначено, чого саме потребує людина, – уточнює головна спеціалістка відділу соціальних гарантій Центрального управління соціального захисту населення ДМР Наталія Ілатовська.

Далі пакет документів направляють до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

У фонді формується спеціальне електронне направлення. З ним можна звертатися до підприємства, яке виготовить потрібний протез тощо. Виготовлення засобів реабілітації для осіб з інвалідністю – безкоштовні. Гроші на це надає держава, – додала керівниця Дніпровського територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Пронь.

У Дніпрі підприємств, які забезпечують осіб з інвалідністю засобами реабілітації коштом держбюджету, – 5. Одне з таких розташоване по просп. Гагаріна, 82.

Ми дивимось у направлення, перевіряємо що потрібно. Наприклад – протез. Робимо заміри. Передаємо на виробництво, і треба, правда, почекати. У залежності від складників можуть індивідуальний протез виготовити за місяць, – розповідає Наталія Радченко, директорка одного з підприємств, які забезпечують осіб з інвалідністю засобами реабілітації.

Місяць на виготовлення якісного протезу – швидко, запевняє Валерій Бардаков:

«Виготовляють мені протез якісно, я обираю одне з підприємств і там замовляю потрібний допоміжний засіб реабілітації».

За 2023 рік у Дніпрі із заявою до управлінь соціального захисту населення ДМР про забезпечення засобами реабілітації звернулись 3 978 осіб з інвалідністю.

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