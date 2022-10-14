Безкоштовна установка лічильників газу у Дніпрі: що треба знати

АТ «Дніпрогаз» продовжує встановлювати лічильники газу споживачам і інформує про те, що треба знати споживачам про цю процедуру.

роботи з встановлення приладів обліку АТ «Дніпрогаз» виконує для клієнтів безкоштовно, а для монтажних робіт виділяється необхідна кількість розхідних матеріалів.

коли окрім встановлення лічильника газу у квартирі необхідно замінити застарілий вимикаючий пристрій (газовий кран) чи підвідні шланги до газових приладів, їх вартість сплачує власник газифікованої квартири.

споживач газу також повинен забезпечити вільний доступ до газової труби. Для встановлення лічильника слід заздалегідь відсунути меблі, зняти навісні полиці – прибрати все, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт.

Тривалість виконання робіт із встановлення лічильників напряму залежить від організованості споживачів газу.

З метою оперативного завершення зварювальних робіт та відновлення подачі блакитного палива газовики закликають мешканців Дніпра не перешкоджати реалізації державної програми та своєчасно забезпечувати безперешкодний доступ у ваші домоволодіння.

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