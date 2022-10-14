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Безкоштовна установка лічильників газу у Дніпрі: що треба знати

Сьогодні 19:15
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АТ «Дніпрогаз» продовжує встановлювати лічильники газу споживачам і інформує про те, що треба знати споживачам про цю процедуру.
Новости Днепра про Безкоштовна установка лічильників газу у Дніпрі: що треба знати

Що треба знати

  • роботи з встановлення приладів обліку АТ «Дніпрогаз» виконує для клієнтів безкоштовно, а для монтажних робіт виділяється необхідна кількість розхідних матеріалів.
  • коли окрім встановлення лічильника газу у квартирі необхідно замінити застарілий вимикаючий пристрій (газовий кран) чи підвідні шланги до газових приладів, їх вартість сплачує власник газифікованої квартири.
  • споживач газу також повинен забезпечити вільний доступ до газової труби. Для встановлення лічильника слід заздалегідь відсунути меблі, зняти навісні полиці – прибрати все, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт.

Тривалість виконання робіт із встановлення лічильників напряму залежить від організованості споживачів газу.

З метою оперативного завершення зварювальних робіт та відновлення подачі блакитного палива газовики закликають мешканців Дніпра не перешкоджати реалізації державної програми та своєчасно забезпечувати безперешкодний доступ у ваші домоволодіння.

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Новости Днепра про Безкоштовна установка лічильників газу у Дніпрі: що треба знатиУкраїнська Новости Днепра про Безкоштовна установка лічильників газу у Дніпрі: що треба знатиРусский

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