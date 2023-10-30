Без Єсєніна, але з Каденюком: у Дніпрі зібралися перейменувати ще понад 70 вулиць
Без Єсєніна, але з Каденюком: у Дніпрі зібралися перейменувати ще понад 70 вулиць
Сьогодні 18:24
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У Дніпрі запланували масштабне перейменування вулиць.
Ще 73 вулиці можуть отримати нову дерусифіковану назву. У Дніпрі запланували ще одну хвилю перейменувань. Про це йдеться на сайті Дніпровської міськради.
Зокрема, дерусифікація торкнулася вулиць, названих на честь російських письменників. Мова йде про Анну Ахматова, Сергєя Єсєніна та Грибоєдова. Натомість у Дніпрі назвуть топоніми на честь Леоніда Каденюка, Катерини Білокур чи ще низки громадських діячів, які вплинули на Україну та Дніпро.
Шукайте свою:
вулиця Ангарська – вулиця Волоська;
вулиця Аксакова – вулиця Перша Дачна;
вулиця Ахматової – вулиця Віталія Білахіва;
вулиця Ачинська – вулиця Смілянська;
вулиця Берінга – вулиця Катерини Білокур;
провулок Берінга – провулок Білокурівський;
вулиця Брестська – вулиця Берестейська;
вулиця Верхоянська – вулиця Павла Козара;
вулиця Весніна – вулиця Перекопська;
провулок Весніна – провулок Перекопський;
провулок Весніна 1-й – провулок Джанкойський;
провулок Весніна 2-й – провулок Чонгарський;
провулок Весніна 3-й – провулок Сиваський;
вулиця Виноградова – вулиця Солдатська;
вулиця Волоколамська – вулиця Стефана Таранушенка;
вулиця Гаріна – вулиця Сокільська;
вулиця Гастелло – вулиця Чепурна;
вулиця Глазунова – вулиця Кафедральна;
вулиця Гомельська – вулиця Словацька;
вулиця Грибоєдова – вулиця Тростянецька;
вулиця Гродненька – вулиця Каунаська;
вулиця Далекосхідна – вулиця Гельсінська;
вулиця Дегтярьова – вулиця Караїмська;
вулиця Єнісейська – вулиця Оксани Мешко;
вулиця Єсеніна – вулиця Юрія Лисянського;
вулиця Желябова – вулиця Федора Вовка;
вулиця Жигулівська – вулиця Бугогардівська;
вулиця Залізноводська – вулиця Гадади;
вулиця Зої Космодем’янської – вулиця Ожинова;
вулиця Ільюшина – вулиця Осавулівська;
провулок Іртиський – провулок Слобідський;
вулиця Карбишева – вулиця Іловайська;
вулиця Кемеровська – вулиця Любецька;
вулиця Кисловодська – вулиця Моршинська;
вулиця Коломенська – вулиця Наталії Кобринської;
вулиця Космонавта Волкова – вулиця Леоніда Каденюка;
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