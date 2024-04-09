Без Висоцького та Говорова: у Дніпрі змінять назву ще 9 вулиць

У Дніпрі дерусифікують ще ряд вулиць.

У Дніпрі найближчим часом хочуть перейменувати 8 вулиць та 1 провулок, назви яких пов’язані з СРСР та РФ.

Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті Дніпровської міськради.

Змінять назви деяких вулиць у декількох районах Дніпра.

вулиця Висоцького стане вулицею Чорнобривців (Амур-Нижньодніпровський район);

вулиця Гавриленка стане вулицею Лікаря Ребініна (Центральний район);

вулиця Говорова стане вулицею Петра Розумного (Шевченківський район);

провулок Гребьонкіна стане провулком Радний (Новокодацький район);

вулицю Камʼяногірську перейменують на вулицю Андріївську (Новокодацький район);

вулицю Кокчетавську перейменують на вулицю Пікетну (Самарський район);

вулицю Мінусинську перейменують на вулицю Віктора Сулими (Амур-Нижньодніпровський район);

вулиця Писарева стане вулицею Всесвіту (Соборний район);

вулиця Писемського – вулицею Родини Ульманів (Новокодацький район);

Нині документ ще не набрав чинності. Рішення ще мають ухвалити на найближчій сесії міськради. І тільки потім, після того, як його підпише мер, 9 топонімів змінять назву.

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