Без Висоцького та Говорова: у Дніпрі змінять назву ще 9 вулиць
У Дніпрі дерусифікують ще ряд вулиць.
У Дніпрі найближчим часом хочуть перейменувати 8 вулиць та 1 провулок, назви яких пов’язані з СРСР та РФ.
Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті Дніпровської міськради.
Змінять назви деяких вулиць у декількох районах Дніпра.
вулиця Висоцького стане вулицею Чорнобривців (Амур-Нижньодніпровський район); вулиця Гавриленка стане вулицею Лікаря Ребініна (Центральний район); вулиця Говорова стане вулицею Петра Розумного (Шевченківський район); провулок Гребьонкіна стане провулком Радний (Новокодацький район); вулицю Камʼяногірську перейменують на вулицю Андріївську (Новокодацький район); вулицю Кокчетавську перейменують на вулицю Пікетну (Самарський район); вулицю Мінусинську перейменують на вулицю Віктора Сулими (Амур-Нижньодніпровський район); вулиця Писарева стане вулицею Всесвіту (Соборний район); вулиця Писемського – вулицею Родини Ульманів (Новокодацький район);
Нині документ ще не набрав чинності. Рішення ще мають ухвалити на найближчій сесії міськради. І тільки потім, після того, як його підпише мер, 9 топонімів змінять назву.
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