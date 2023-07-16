Без сина залишилася мати: у бою з окупантами загинув 19-річний захисник з Дніпропетровщини

У бою з окупантами, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України, загинув молодий боєць з Кам'янського Дніпропетровської області Захар Золотоноша. Захиснику було всього 19 років.

Хлопець воював на Луганщині. Бій з агресором, який став для нашого земляка останнім, відбувся 10 липня.

Про втрату повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Він розповів, що Захар народився 12 листопада 2003 року. У 2023-му закінчив ПТУ №22, а у квітні, підписавши контракт, вступив до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях із забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

У загиблого залишилася мати.

Героя поховають 17 липня на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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