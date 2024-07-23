Без “світло-сірих” графіків: як вимикатимуть світло у Дніпрі 24 липня

У середу, 24 липня, світло вимикатимуть весь день, однак є шанс обійтися без “світло-сірих” графіків. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.
Зокрема, для абонентів ДТЕК у Дніпрі можуть трохи пом’якшити відключення і світла буде більше.
Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року.
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