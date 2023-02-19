Без світла, телефонів та сну: The Times про життя в бункері Зеленського навесні 2022 року

Журналісти The Times побували в бункері, де навесні жив Володимир Зеленський.

Про це йдеться в матеріалі The Sunday Times.

За словами британських журналістів, президент та декілька високих чиновників перебували в бункері, майже не підіймаючись на поверхню.

Це місце суворо засекречено, а всередині панує цілковита темрява. Спочатку репортер, якого пустили до бункеру президента, думав що це пов’язано з недавніми ударами, але йому сказали, що це постійна функція. Шлях коридорами підсвічував лише ліхтарик охоронця, який супроводжував кореспондента.

У матеріалі The Times йдеться про те, що охорона розробила спеціальний безпековий протокол. А люди, які проживали з президентом, підписали договір про нерозголошення. Вони не можуть розповідати навіть про їжу, яку їм давали, поки вони там жили.

За словами репортера, спочатку планувалося, що такі суворі безпекові обмеження триватимуть тиждень, проте Зеленський разом з невеликою групою чиновників пробув там більшу частину перших двох місяців після вторгнення.

Зеленський і його найстарші помічники провели більшу частину двох місяців, живучи в підпіллі, періодично виринаючи на поверхню, щоб запевнити людей, що він нікуди не поїхав, — повідомляє видання Зазначається, що бункер, у якому перебував Зеленський — це секретний об’єкт залишився в Україні ще із часів СРСР він призначений на виживання в умовах тотальної ядерної війни. Такий бункер здатний витримувати прямий удар ядерної зброї. Він має власну систему життєзабезпечення, вентиляції і водопостачання. Втім, там могли змінити дизайн, для більш комфортного перебування всередині, але поки що деталей ніхто розкрити не зможе.

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