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Без світла, телефонів та сну: The Times про життя в бункері Зеленського навесні 2022 року

Сьогодні 15:42
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Журналісти The Times побували в бункері, де навесні жив Володимир Зеленський.

Новости Днепра про Без світла, телефонів та сну: The Times про життя в бункері Зеленського навесні 2022 року

Про це йдеться в матеріалі The Sunday Times.

За словами британських журналістів, президент та декілька високих чиновників перебували в бункері, майже не підіймаючись на поверхню. 

Це місце суворо засекречено, а всередині панує цілковита темрява. Спочатку репортер, якого пустили до бункеру президента, думав що це пов’язано з недавніми ударами, але йому сказали, що це постійна функція. Шлях коридорами підсвічував лише ліхтарик охоронця, який супроводжував кореспондента. 

У матеріалі The Times йдеться про те, що охорона розробила спеціальний безпековий протокол. А люди, які проживали з президентом, підписали договір про нерозголошення. Вони не можуть розповідати навіть про їжу, яку їм давали, поки вони там жили.

За словами репортера, спочатку планувалося, що такі суворі безпекові обмеження триватимуть тиждень, проте Зеленський разом з невеликою групою чиновників пробув там більшу частину перших двох місяців після вторгнення. 

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Новости Днепра про Без світла, телефонів та сну: The Times про життя в бункері Зеленського навесні 2022 рокуУкраїнська

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