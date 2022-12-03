Без свідомості провів місяць в реанімації: у Дніпрі рятували військового із важким пораненням

У Дніпрі поставили на ноги бійця, який отримав тяжке поранення.

Як розповів гендиректор лікарні Мечникова, у Дніпрі врятували тяжко пораненого військового. За його словами, Олександр влітку отримав складне поранення, після якого більше місяця провів в комі.

У Мечникова Олександр потрапив без ознак життя. Уламки потрапили бійцеві в голову та пошкодили частини головного мозку, які відповідають за мову та рух правої сторони тіла.

Олександр отримав надважке діаметральне рикошетне черепно-мозкове поранення з вхідним отвором у тім’яній області. У зв’язку з локалізацією поранення в лівій півкулі головного мозку у нього спостерігалися порушення мови та відсутність рухів в правих кінцівках, – розповів Риженко.

Майже місяць військовий провів у реанімації. Весь час з ним були поряд всі рідні та його дівчина. Під час післяопераційного періоду були інфекційні ускладнення, але через деякий час боєць почав одужувати. В реанімації перші прояви свідомості були: відкривання очей, потискання руки, поява міміки, які сприймалися як перемога в лікуванні пацієнта та щастя для рідних. Його дівчина люблячими словами намагалася воскресити. Пройшов час, все добре. Зараз на реабілітації. Вони з Альоною разом. Залишивши в душі назавжди в собі людяність та любов, – написав Сергій Риженко.

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