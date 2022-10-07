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Без світла до 8 годин на день: дніпрян попереджають про віялові відключення електроенергії

Сьогодні 18:45
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Колишній голова прес-центру НАК "Нафтогаз України" та експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив ресурси на майбутню зиму. Він попередив жителів країни про майбутні віялові відключення електроенергії. У будинках може не бути світла до 8 годин на день.

Новости Днепра про Без світла до 8 годин на день: дніпрян попереджають про віялові відключення електроенергіїЯк відомо, опалювальний період в Україні буде максимально складним за всі роки незалежності. Це пов’язано із війною та дефіцитом енергоносіїв, які раніше закуповувалися у Росії. Юрій Корольчук нагадав про необхідність економити паливо як у промисловому секторі, так і серед населення.

Аналітик зазначив, що влада розглядає варіанти використання мобільних котелень і переходу на інший вид палива. Однак дровами та буржуйками не можна обігріти сотні тисяч та мільйони людей. Корольчук наголосив, що держава має подбати про українців.

Щодо електроенергії, то кризова ситуація із Запорізькою АЕС не буде визначальною. Фахівець запевнив, що українці можуть обійтися і без її електроенергії.

Корольчук спрогнозував віялові відключення електроенергії.

«У ситуації зупинки блоку або двох блоків, випаде тисяча або дві тисячі мегават, і тоді, швидше за все, будуть вдаватися до віялових відключень, тобто контрольованого процесу обмеження споживання електроенергії. Я не думаю, що буде проблемою пережити 5, 6 або 8 годин без електроенергії», — пояснив експерт.

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Новости Днепра про Без світла до 8 годин на день: дніпрян попереджають про віялові відключення електроенергіїУкраїнська Новости Днепра про Без світла до 8 годин на день: дніпрян попереджають про віялові відключення електроенергіїРусский

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