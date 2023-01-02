Без пакетів та паперових гривень: 10 речей, які чекають українців у 2023 році

В Україні з 1 січня цього року починає діяти низка нововведень в економічній сфері. Насамперед стосуються вони нових податків, підвищення вартості електроенергії, оформлення субсидії, лікарняних і навіть наявності пакетів у магазинах Дніпра. Журналісти dnepr.info зібрали добірку із ТОП-10 змін, які «стартували» разом із приходом нового року.

Зарплата та пенсія

Цього року мінімальна зарплата залишиться на рівні 2022 року. Також не буде перерахунку пенсій та зміни прожиткового мінімуму. Пов’язано це з війною та економічною ситуацією в країні. Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні становить 2684 грн для працездатної людини та 2833 грн для дитини віком від 6 до 18 років. Для тих, хто молодший 6 рокім сума трохи менша і складає 2272 грн на місяць.

Підвищення тарифів

Ціни на комунальні послуги для населення не зростатимуть. Вартість електроенергії буде незмінною принаймні до 31 березня цього року, на газ також встановлено фіксовану суму до 31 травня 2023 року – 7,4 грн за куб. м Що буде з тарифами для населення надалі – поки що неясно, але минулого року своєю постановою Кабінет міністрів заборонив піднімати ціни на комуналку до закінчення військового стану та ще півроку після нього. Проте, вже відомо, що тарифи на електроенергію для бізнесу стануть вищими. Зростуть розцінки на її транспортування – до 1,5%, що зрештою позначиться на цінах та товарах.

Вихід на пенсію

Цього року також зміниться пенсійний вік. Піти на відпочинок у 60 років зможуть ті, у кого набереться 30 років трудового стажу. До 63 доведеться працювати тим, у кого його буде 20 років та у 65 років – якщо стажу налічуватиметься 15 років. Ті, хто і такого стажу не заробили, отримуватимуть не пенсію, а грошову допомогу.

Оплата за пай

Відучора в країні почали діяти зміни до Податкового кодексу. Тепер в Україні запроваджено новий збір – мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки. Податок за пай платить орендар, якщо власник має офіційний договір. Якщо ділянка перебуває у зоні бойових дій, або там де ведуться чи велися бої, на землі є міни чи фортифікаційні споруди – платити не потрібно. Головне завдання запровадження нового податку на пай – спроба вивести ринок землі із тіні.

Електронний звіт

Хороша новина – фінансову звітність можна і потрібно подавати лише в електронному вигляді. Черг у податковій стане менше, а ось система, якою користуватимуться під час передачі звітності, може і не витримати, тому доведеться робити кілька спроб. Нововведення поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб підприємців і тих, хто не є резидентом країни, але працює в Україні.

Паперові гроші

Зазвичай, у кожного українця в гаманці можна було знайти кілька банкнот одного номіналу, але при цьому з різним «малюнком». Цього року з цим вирішили покінчити. Банкноти старого зразка 2003-2007 років вилучатимуться. При цьому йти в банк не потрібно, гроші з ужитку зникнуть поступово, через каси магазинів та банків. Змінюватимуть купюри старого зразка номіналом від 20 до 100 грн.

Оформлення субсидії

Тепер оформити пенсію, субсидію чи лікарняний можна буде у Пенсійному фонді. Зробити це мешканці Дніпра зможуть через сайт або за допомогою застосунку на телефоні. Нагадаємо, раніше нарахуванням матеріальної допомоги та субсидії займалися органи соціального захисту.

Виплати ВПО

Виплати для ВПО будуть автоматично продовжені. Людям не потрібно знову подавати заяву, відвідувати сервісні центри тощо. Діятиме ця норма поки що в Україні запроваджено військовий стан. Отримати виплати можуть ті, хто тимчасово проживає на окупованих територіях, там, де відбуваються бойові дії та ті, хто виїхав із «гарячих» точок України.

Обмін ламп

З початку цього року в Україні стартує програма обміну старих ламп розжарювання на нові, економічні LED-лампи. Суть її полягає в тому, щоб допомогти українцям економити електроенергію. Щоб стати її учасником, необхідно зареєструватися на порталі «Дія». Обміняти можна буде до 5 лампочок. Отримати їх можна буде у відділенні «Укрпошти», але при цьому при собі треба мати не лише документи, що підтверджують особу, а й лампи розжарювання.

Без пакетів

Також з 1 січня цього року набирає чинності норми закону, що обмежують використання пластикових пакетів. Вводиться повна заборона надтонких пакетів. Вони вважаються «первинною упаковкою» і використовуються для сипучих, м’яса, риби. Торгові мережі мають надати альтернативу покупцям. Це можуть бути пакети із крохмалю, паперу. Але пакети товщиною понад 50 мікрометрів продаватимуть, як і раніше. Їхня ціна встановлена Кабінетом міністрів і становить від 2 до 3 грн, залежно від наявності ручок та бічних складок.

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