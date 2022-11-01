Без опалення та ремонту: як виглядає однокімнатна квартира за 262 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

У той час, як на квартири в новобудовах Дніпра ціни зростають, на вторинному ринку продажу квартир можна побачити спад. Житло стало дешевшим. Однокімнатну квартиру в Дніпрі можна купити за ціною іномарки, заплативши трохи більше 300 тис грн. Але така ціна зазвичай на квартири, які гостро потребують ремонту, знаходяться в більш віддалених від центру районах і в старих будівлях.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших однокімнатних квартир на продаж у Дніпрі.

За 262 тис грн можна купити квартиру в АНД районі Дніпра. Житло знаходиться на другому поверсі, під самим дахом будинку. Дім розташований у закритому дворі, є місце для паркування. Розмір квартири невеликий – 18 кв. м. Але стелі високі – 3,8 м. Стан – у ній ще ніхто не жив, стіни, стелі та підлога – після будівельників.

374 тис грн коштуватиме однокімнатна квартира у Шевченківському районі Дніпра. Знаходиться вона на верхньому поверсі 9 поверхового будинку. Загальна площа 22 кв. м, замінені батареї та вікна. Дах, як запевняє продавець, не тече.

426 тис грн коштуватиме квартира-кімната у гуртожитку. У приміщенні є все: від куточка для приготування їжі до зручностей та місця для ліжка або дивану. Загальна площа кімнати 17 кв. м, знаходиться на 7 поверсі панельного будинку. Новому господареві дістануться меблі та техніка. Знаходиться квартира у Чечелівському районі.

Купити однокімнатну квартиру в Центральному районі Дніпра коштуватиме 430 тис грн. Знаходиться вона на п’ятому поверсі «хрущовки». Будинок утеплений. Розмір квартири – 17 кв.м. Новому господареві дістанеться пральна машина, водонагрівач та частина меблів.

449 тис грн коштуватиме квартира також у Центральному районі, неподалік ринку Озерка. Загальна площа приміщення 26 кв. м. Квартира підготовлена ​​під ремонт, є вода, електрика, але немає опалення.

486 тис грн коштуватиме однокімнатна квартира в Індустріальному районі. Розташована на 3 поверсі 9 поверхового будинку. Загальна площа 16 кв.м. Приміщення для кухні в квартирі немає, вона знаходиться на поверсі, але є всі зручності.

У Новокодацькому районі можна купити однокімнатну квартиру на 16 кв. м за 524 тис грн. Будинок панельний. Житло розташоване на 4 поверсі. У квартирі зроблено косметичний ремонт, новий господар зможе жити якийсь час і не думати про зміну шпалер.

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