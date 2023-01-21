Без нього все могло бути інакше і в погану сторону: Буданов заявив, що Монастирський був героєм України - Днепр Инфо
Без нього все могло бути інакше і в погану сторону: Буданов заявив, що Монастирський був героєм України
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Сегодня 16:09

21 січня в Києві прощаються з загиблими під час авіатрощі в Броварах міністром МВС Денисом Монастирським та його підлеглими.

Новости Днепра про Без нього все могло бути інакше і в погану сторону: Буданов заявив, що Монастирський був героєм України

Про це пише Суспільне.

Вшанувати пам’ять загиблих, зокрема, прийшли президент Зеленський та Перша леді, секретар РНБО Олексій Данілов та голова ГУР Кирило Буданов.

Останній заявив, що добре знав Дениса Монастирського та мав з ним дружні стосунки, тому для цього це особиста та величезна втрата. Тісно співпрацював Буданов і з першим заступником міністра МВС Євгенієм Єніним.

Це особиста втрата, тому що я мав дуже дружні стосунки насамперед з Денисом Анатолійовичем та іншими людьми. Це – величезна втрата для усієї держави. Повірте, якби не Денис Анатолійович, все могло б бути абсолютно інакше не в гарну сторону. Він – справді герой цієї держави, – заявив Буданов.

Секретар РНБО Данілов розповів, що загибель Дениса Монастирського велика втрата для держави, бо на його думку той був одним із перспективніших українських політиків. Він був одним із перших, хто на початку війни прибув до кабінету президента і потім багато зробив для оборони Києва та країни. За словами Данілова, він списувався з Монастирським за декілька хвилин до трагедії. Вони обговорювали зустріч на Ставці головнокомандуючого, яка повинна була відбутися в той день. Монастирський пообіцяв, що підключиться о 10 годині, коли буде в Полтаві. Проте через декілька хвилин сталася трагедія.

Новости Днепра про Без нього все могло бути інакше і в погану сторону: Буданов заявив, що Монастирський був героєм України

Новости Днепра про Без нього все могло бути інакше і в погану сторону: Буданов заявив, що Монастирський був героєм України

Новости Днепра про Без нього все могло бути інакше і в погану сторону: Буданов заявив, що Монастирський був героєм УкраїниУкраїнська

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