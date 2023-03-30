Без неї не допустять до НМТ: що потрібно для оформлення дитині безкоштовної ID-картки

Біометричний паспорт мешканці Дніпра можуть одержати вже з 14 років. Дійсним він буде протягом наступних чотирьох років. Справа в тому, що з 14 до 18 років дитина може зовні змінитись і впізнати її на фото буде складно. Після закінчення чотирьох років отриманий новий паспорт буде дійсним вже 10 років. Після цього ID-карту знову доведеться змінити.

Без біометричного паспорта дитина не зможе скласти Національний мультипредметний тест, тому ID-документ має бути у всіх школярів. Якщо чадо ще не має документів, батьки повинні потурбуватись про їх отримання. Реєстрація на основну сесію Національного мультипредметного тесту розпочинається з 3 квітня та триватиме до 3 травня. Тож встигнути ще можна.

Для того, щоб старшокласник міг отримати ID-картку, потрібно звернутися до ЦНАПу або підрозділу Державної міграційної служби та надати свідоцтво про народження дитини та паспорт батьків.

Якщо при цьому дитина була народжена в іншій країні та один із її батьків іноземець, то тоді надати потрібно паспорт того з батьків, хто має українське громадянство. Для оформлення ID-картки, то разом із цим потрібно ще взяти з собою ідентифікаційний номер платника податків та довідку про місце проживання. Другі дві вимоги є опціональними і залежать від наявності таких документів у батьків дитини.

Зазначимо, що перший паспорт видається безкоштовно. Якщо ID-картка видається на 10 років, за її виготовлення потрібно буде заплатити 372 грн.

Якщо попередній паспорт було втрачено або зіпсовано, потрібно буде заплатити 34 грн держмита.

Термін виготовлення біометричного документа – 20 робочих днів. Тож тим, чиї діти ще не отримали паспорта, треба поквапитися.

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