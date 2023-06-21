Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

За словами ріелторів, найчастіше мешканці Дніпра хочуть винайняти однокімнатну квартиру. пояснюється це тим, що за таке житло дешевше платити комуналку, а проживати там можуть двоє та навіть троє людей, якщо дозволяє кількість спальних місць. Однокімнатні квартири в оренду знайти складно, тому що їх небагато на ринку, але іноді трапляються хороші пропозиції і винайняти квартиру можна за невеликі гроші.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших квартир в Дніпрі.

4 тис грн на місяць коштуватиме оренда однокімнатної квартири на вулиці Січових Стрільців. Житло знаходиться на першому поверсі будинку-катерининки, загальна площа – 14 кв.м. У квартирі є кімната, зручності та невеликий коридор, де можна обладнати кухню. У приміщенні зроблено ремонт, але немає меблів.

Стільки ж коштуватиме оренда квартири на вулиці Максима Дія. Житло також знаходиться на першому поверсі, але будинок – панельний. Загальна площа квартири 23 кв. м. У ній є необхідні для проживання меблі та техніка, квартирант зможе користуватися навіть мультиваркою та електрочайником із пральною машиною. Як зазначає автор оголошення, у приміщенні нещодавно було зроблено ремонт.

4,5 тис грн коштуватиме оренда однокімнатної квартири в районі житлового масиву Тополя 3. Житло знаходиться на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Загальна площа квартири – 39 кв. м. У квартирі з меблів та техніки є тільки плита та кухонні шафи з водонагрівачем і частина килима на підлозі. Решту квартиранту доведеться везти своє.

Оренда квартири на Червоному Камені коштуватиме 5 тис грн. Однокімнатна розташована на останньому поверсі панельного будинку. Загальна площа 22 кв.м. Як пише автор оголошення, стан її житловий, є меблі та техніка.

За аналогічну суму можна винайняти однокімнатну на Титова. Квартира розташована у висотному будинку на 4 поверсі. Квартиранту нададуть меблі, техніку та все необхідне для проживання. Щоправда, деякі меблі в квартири виглядають дуже незвичайно (див. фото).

Зняти квартиру в Придніпровську обійдеться 5,5 тис грн. Розташована вона на 6-му поверсі панельного будинку, в ній два спальних місця, досить свіжий ремонт і меблі в хорошому стані.

Оренда однокімнатної на Сонячному коштуватиме 5,999 грн. Загальна площа квартири 40 кв.м, у приміщенні зроблено євроремонт, куплено нові меблі. З вікон вид на набережну. Проживати у квартирі зможуть двоє людей – там два спальних місця.

Також з гарним новим ремонтом можна винайняти однокімнатну квартиру на 12 кварталі. Обійдеться вона у 6 тис грн на місяць. Житло знаходиться на 8 поверсі, автор оголошення пише, що з вікна відкривається чудовий краєвид. У квартирі нові меблі та техніка.

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