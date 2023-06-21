Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 15:07
просмотров

За словами ріелторів, найчастіше мешканці Дніпра хочуть винайняти однокімнатну квартиру. пояснюється це тим, що за таке житло дешевше платити комуналку, а проживати там можуть двоє та навіть троє людей, якщо дозволяє кількість спальних місць. Однокімнатні квартири в оренду знайти складно, тому що їх небагато на ринку, але іноді трапляються хороші пропозиції і винайняти квартиру можна за невеликі гроші.

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших квартир в Дніпрі.

4 тис грн на місяць коштуватиме оренда однокімнатної квартири на вулиці Січових Стрільців. Житло знаходиться на першому поверсі будинку-катерининки, загальна площа – 14 кв.м. У квартирі є кімната, зручності та невеликий коридор, де можна обладнати кухню. У приміщенні зроблено ремонт, але немає меблів.

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

Стільки ж коштуватиме оренда квартири на вулиці Максима Дія. Житло також знаходиться на першому поверсі, але будинок – панельний. Загальна площа квартири 23 кв. м. У ній є необхідні для проживання меблі та техніка, квартирант зможе користуватися навіть мультиваркою та електрочайником із пральною машиною. Як зазначає автор оголошення, у приміщенні нещодавно було зроблено ремонт.

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

4,5 тис грн коштуватиме оренда однокімнатної квартири в районі житлового масиву Тополя 3. Житло знаходиться на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Загальна площа квартири – 39 кв. м. У квартирі з меблів та техніки є тільки плита та кухонні шафи з водонагрівачем і частина килима на підлозі. Решту квартиранту доведеться везти своє.

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

Оренда квартири на Червоному Камені коштуватиме 5 тис грн. Однокімнатна розташована на останньому поверсі панельного будинку. Загальна площа 22 кв.м. Як пише автор оголошення, стан її житловий, є меблі та техніка.

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

За аналогічну суму можна винайняти однокімнатну на Титова. Квартира розташована у висотному будинку на 4 поверсі. Квартиранту нададуть меблі, техніку та все необхідне для проживання. Щоправда, деякі меблі в квартири виглядають дуже незвичайно (див. фото).

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

Зняти квартиру в Придніпровську обійдеться 5,5 тис грн. Розташована вона на 6-му поверсі панельного будинку, в ній два спальних місця, досить свіжий ремонт і меблі в хорошому стані.

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

Оренда однокімнатної на Сонячному коштуватиме 5,999 грн. Загальна площа квартири 40 кв.м, у приміщенні зроблено євроремонт, куплено нові меблі. З вікон вид на набережну. Проживати у квартирі зможуть двоє людей – там два спальних місця.

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

Також з гарним новим ремонтом можна винайняти однокімнатну квартиру на 12 кварталі. Обійдеться вона у 6 тис грн на місяць. Житло знаходиться на 8 поверсі, автор оголошення пише, що з вікна відкривається чудовий краєвид. У квартирі нові меблі та техніка.

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)

 

Читайте також:

Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Без меблів, але з ремонтом і в центрі міста: як виглядає квартира за 4 тис грн на оренду в Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Скандал навколо лікарні Мечникова: Риженко заявив про загрозу рейдерського захоплення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:22
    Скандал навколо лікарні Мечникова: Риженко заявив про загрозу рейдерського захоплення

    Гендиректор лікарні Мечникова заявив про загрозу її рейдерського захоплення, а…

    Перший рівень небезпеки: на Дніпро суне гроза
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:46
    Перший рівень небезпеки: на Дніпро суне гроза

    На Дніпро суне непогода.

    Ексвласник ГЗК на Дніпропетровщині постачав сировину для російських “Калібрів”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:02
    Ексвласник ГЗК на Дніпропетровщині постачав сировину для російських “Калібрів”

    Сировину, яку добували на Демурінському ГЗК поставляли виробникам російських крилатих…

    У Дніпрі на гарячому затримали ДСНС-ника, який торгував метамфетаміном через Telegram
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    У Дніпрі на гарячому затримали ДСНС-ника, який торгував метамфетаміном через Telegram

    У Дніпрі судили співробітника ДСНС, який торгував наркотиками через Telegram.

    Наверх