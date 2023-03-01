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Без досвіду: скільки триває підготовка дніпрян перед відправкою на фронт

Сьогодні 18:45
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В Дніпрі, як і в Україні продовжується мобілізація, яка була оголошена 24 лютого 2022 року. Чоловіків віком 18-60 років призивають до армії навіть за відсутності бойового досвіду. Стало відомо, що триває підготовка військовозобов'язаних перед відправкою на фронт.

Новости Днепра про Без досвіду: скільки триває підготовка дніпрян перед відправкою на фронт

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що українців без досвіду служби в армії призивають у меншій кількості, ніж тих, хто його має. Він уточнив, що насамперед відбирають людей, які пройшли відповідну підготовку.

Горбач наголосив, що військовозобов’язані без досвіду проходять як мінімум загальновійськову підготовку у навчальних центрах. Вона триває один місяць. Йдеться про чоловіків, яким потрібне базове навчання. Після низки тренувань їх відправляють до військових частин.

Якщо призовників призначатимуть більш складним спеціальностям, їм знадобиться більш тривале навчання. Воно триватиме 1,5 місяці. Мобілізовані, які виконуватимуть найважливіші завдання, навчаються 2 або 2,5 місяці.

Наголошено, що військовослужбовці, які призначаються на сержантські посади, проходять додаткову професійну підготовку. Загалом навчання перед відправкою на фронт може тривати понад два місяці.

За даними Міноборони України на кінець вересня минулого року, лави ЗСУ поповнили близько мільйона людей. При цьому армії потрібні представники різних спеціальностей, тому що є необхідність оновлення особового складу.

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Новости Днепра про Без досвіду: скільки триває підготовка дніпрян перед відправкою на фронтУкраїнська

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