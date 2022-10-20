Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриють

У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриють

Сьогодні 18:45
просмотров

Через режим тотальної економії електроенергії в п'ятницю, 21 жовтня, у Дніпрі зменшать кількість тролейбусів і трамваїв на маршрутах. Зачинять, також, і одну зі станцій метро - потяги на ній не зупинятимуться.

Новости Днепра про У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриють

Про це пише Департамент транспорту Дніпровської міської ради. 

Так, з метою зниження споживання електроенергії,  на 20 одиниць зменшиться кількість рухомого складу на трамвайних та тролейбусних маршрутах.

Аби обмеження не були критичними для людей – ця кількість буде розподілена серед різних маршрутів: трамвайні №№1, 5 та 9 зменшення по 1 од., №№11 та 15 зменшення по 3 од., тролейбусні №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 16, 17, 20 та 21 – зменшення по 1 од.

Вказані маршрути працюватимуть в оперативному режимі, без додержання звичайного розкладу руху. Також до виправлення дефіциту електроенергії у вагонах трамваїв та тролейбусів не буде працювати опалення.

Також станція метро Заводська буде зачинена, поїзди на станції зупинятись не будуть. Відчиняти свої двері для мешканців вона буде виключно під час повітряних тривог в якості сховища. Задля економії не курсуватиме і один потяг.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриютьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриютьРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Будьте уважні: у Дніпрі планують перекрити вулицю Євпаторійську
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:17
    Будьте уважні: у Дніпрі планують перекрити вулицю Євпаторійську

    Важливо!

    У Дніпрі на Січеславській Набережній упало дерево: утворився величезний затор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:55
    У Дніпрі на Січеславській Набережній упало дерево: утворився величезний затор

    Будьте уважні!

    Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду

    У Дніпрі запланували маштабне відключення води.

    З мазанками, коралами та дорогою до річки: як виглядав Селянський узвіз на Перемозі майже 100 років тому (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:25
    З мазанками, коралами та дорогою до річки: як виглядав Селянський узвіз на Перемозі майже 100 років тому (ФОТО)

    У Дніпрі досі є місця, де можна побачити, яким було…

    Наверх