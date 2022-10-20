У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриють

Про це пише Департамент транспорту Дніпровської міської ради.
Так, з метою зниження споживання електроенергії, на 20 одиниць зменшиться кількість рухомого складу на трамвайних та тролейбусних маршрутах.
Аби обмеження не були критичними для людей – ця кількість буде розподілена серед різних маршрутів: трамвайні №№1, 5 та 9 зменшення по 1 од., №№11 та 15 зменшення по 3 од., тролейбусні №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 16, 17, 20 та 21 – зменшення по 1 од.
Вказані маршрути працюватимуть в оперативному режимі, без додержання звичайного розкладу руху. Також до виправлення дефіциту електроенергії у вагонах трамваїв та тролейбусів не буде працювати опалення.
Також станція метро Заводська буде зачинена, поїзди на станції зупинятись не будуть. Відчиняти свої двері для мешканців вона буде виключно під час повітряних тривог в якості сховища. Задля економії не курсуватиме і один потяг.
Читайте також:
Автор:
Важливо!
Будьте уважні!
У Дніпрі запланували маштабне відключення води.
У Дніпрі досі є місця, де можна побачити, яким було…