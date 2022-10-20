У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриють

Через режим тотальної економії електроенергії в п'ятницю, 21 жовтня, у Дніпрі зменшать кількість тролейбусів і трамваїв на маршрутах. Зачинять, також, і одну зі станцій метро - потяги на ній не зупинятимуться.

Про це пише Департамент транспорту Дніпровської міської ради.

Так, з метою зниження споживання електроенергії, на 20 одиниць зменшиться кількість рухомого складу на трамвайних та тролейбусних маршрутах.

Аби обмеження не були критичними для людей – ця кількість буде розподілена серед різних маршрутів: трамвайні №№1, 5 та 9 зменшення по 1 од., №№11 та 15 зменшення по 3 од., тролейбусні №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 16, 17, 20 та 21 – зменшення по 1 од.

Вказані маршрути працюватимуть в оперативному режимі, без додержання звичайного розкладу руху. Також до виправлення дефіциту електроенергії у вагонах трамваїв та тролейбусів не буде працювати опалення.

Також станція метро Заводська буде зачинена, поїзди на станції зупинятись не будуть. Відчиняти свої двері для мешканців вона буде виключно під час повітряних тривог в якості сховища. Задля економії не курсуватиме і один потяг.

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