Без чека та пояснення причини: як повернути товар у магазин

Повернути товар у магазин – завдання легке, головне знати, у які терміни робити повернення, які документи при цьому потрібно мати при собі і що можна повернути.

Відповідно до норм Закону України «Про захист прав споживачів» покупець має 14 днів, щоб повернути або обміняти куплений товар. При цьому, головне, щоб товар не використовувався, зберіг свій зовнішній вигляд, бірки та бажано при цьому споживачеві мати при собі чек.

При поверненні товару споживач повинен написати письмову заяву про бажання відмовитися від покупки. Багато магазинів наполягають, що потрібно при цьому вказувати причину, але в законі про це нічого не сказано. Тобто, можна повертати товар без пояснень.

При написанні заяви потрібно буде вказувати паспортні дані, тому документ слід мати із собою.

Повернути товар можна, навіть якщо не зберігся чек. Для цього слід написати заяву на отримання копії товарного чека на ім’я директора магазину. Мало хто знає, але торгові точки зберігають стрічки із даними про продаж товарів три роки, тобто вся необхідна інформація в них точно є.

Жодних інших даних, по типу номера замовлення в Інтернет-магазині та інше покупець надавати не зобов’язаний.

При цьому продавець зобов’язується повернути кошти за товар не пізніше ніж через тиждень після повернення продукції. Якщо оплату було здійснено за допомогою банківської картки – на неї і повернуться кошти. При цьому, повідомлення про зарахування грошей може і не прийти, тому не варто відразу панікувати, а потрібно лише перевірити рахунок. Якщо купівлю було здійснено за готівку – гроші за товар мають віддати того ж дня на руки.

Процедура повернення товару, купленого в Інтернет-магазині аналогічна, якби товар був придбаний у звичайній торговій точці «офлайн».

Не всі товари підлягають поверненню. Не приймуть назад у магазин продовольчі товари, ліки, засоби та предмети гігієни, такі як зубні щітки, бритви, гребінці. Також не можна повернути дитячі іграшки, тканину, метражний килим, спідню білизну, постільну білизну, книги, інструменти для манікюру, ювелірні прикраси, косметику, парфумерію, пуховики, рукавички, тюль, мережива, товари в аерозольній упаковці. Не можна віддати назад будматеріали, перуки, товари для новонароджених.

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