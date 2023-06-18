Без батька залишився новонароджений син: у бою з окупантами загинув 25-річний мешканець Дніпропетровщини

Стало відомо, що 10 червня у бою з окупантами, захищаючи незалежність України, загинув мешканець Першотравенська Дніпропетровської області Олександр Мятечкін. Йому було всього 25 років.

Воїн віддав своє життя під час виконання бойового завдання у селі Левадне Запорізької області.

Про втрату земляка повідомила Першотравенська міська рада.

Відомо, що Олександр навчався у школі № 2. У мирний час працював на шахті «Степовій» машиністом електровоза. Лави ЗСУ поповнив ще у 2018 році, служив за контрактом в 74-ому окремому розвідувальному батальйоні. Воював переважно на Донецькому напрямку.

У полеглого героя залишились батьки, молодші сестри, брат, дружина і новонароджений син. Маленькому Домініку немає навіть двох місяців.

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