Без 8 Березня, Шишкіна та Жуковського: у Дніпрі дерусифікували ще 26 вулиць - Днепр Инфо
Без 8 Березня, Шишкіна та Жуковського: у Дніпрі дерусифікували ще 26 вулиць
просмотров
Сегодня 14:39

У Дніпрі продовжують дерусифікувати топоніми.

Новости Днепра про Без 8 Березня, Шишкіна та Жуковського: у Дніпрі дерусифікували ще 26 вулиць

Так, сьогодні, 22 лютого, депутати під час сесії міської ради ухвалили рішення про перейменування ще 26 вулиць та провулків.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Обранням нових назв опікується робоча група фахівців, до якої входять, зокрема, історики та краєзнавці. Дерусифікацію проводять, враховуючи історичну спадщину міста, – йдеться у повідомленні міської ради.

Відтепер вул. 8 Березня має назву вул. Роблена; вул. Василя Жуковського – вул. Левка Лук’яненка; вул. Шишкіна — вул. Незамаївська; вул. Громова – вул. Дмитра Скоробогатова.

Також на карті міста тепер будуть вулиці Червоної Калини та Червоної Рути, вул. Чаплина Балка та вул. Соледарська тощо.

Повний перелік дивіться нижче:

Новости Днепра про Без 8 Березня, Шишкіна та Жуковського: у Дніпрі дерусифікували ще 26 вулиць

Новости Днепра про Без 8 Березня, Шишкіна та Жуковського: у Дніпрі дерусифікували ще 26 вулиць

Варто зазначити, що в проєкті рішення міськради було не 26, а 27 топонімів. На сесії не затвердили перейменування вулиці Маршала Малиновського на Набережну Нової Армії. Наразі невідомо, чому так сталося. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині можуть перейменувати велике місто: яке саме.

Читайте також:

Новости Днепра про Без 8 Березня, Шишкіна та Жуковського: у Дніпрі дерусифікували ще 26 вулицьУкраїнська Новости Днепра про Без 8 Березня, Шишкіна та Жуковського: у Дніпрі дерусифікували ще 26 вулицьРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Нардеп Трухін пішов на угоду зі слідством та визнав, що пропонував хабар поліцейським
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:35
    Нардеп Трухін пішов на угоду зі слідством та визнав, що пропонував хабар поліцейським

    Народний депутат Олександр Трухін ініціював укладення угоди про визнання своєї…

    У Нікополі мародер обкрадав розбиті через обстріли будинки
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:12
    У Нікополі мародер обкрадав розбиті через обстріли будинки

    У Нікополі затримали мародера.

    Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сегодня 13:34
    Житловий масив і кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

    Сьогодні, 22 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    З них 18 хлопчиків: у Дніпрі за минулу добу на світ з’явилися 22 дитини
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:37
    З них 18 хлопчиків: у Дніпрі за минулу добу на світ з’явилися 22 дитини

    Тільки 4 дівчинки і аж 18 хлопчиків.