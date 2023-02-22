Без 8 Березня, Шишкіна та Жуковського: у Дніпрі дерусифікували ще 26 вулиць

У Дніпрі продовжують дерусифікувати топоніми.

Так, сьогодні, 22 лютого, депутати під час сесії міської ради ухвалили рішення про перейменування ще 26 вулиць та провулків.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Обранням нових назв опікується робоча група фахівців, до якої входять, зокрема, історики та краєзнавці. Дерусифікацію проводять, враховуючи історичну спадщину міста, – йдеться у повідомленні міської ради.

Відтепер вул. 8 Березня має назву вул. Роблена; вул. Василя Жуковського – вул. Левка Лук’яненка; вул. Шишкіна — вул. Незамаївська; вул. Громова – вул. Дмитра Скоробогатова.

Також на карті міста тепер будуть вулиці Червоної Калини та Червоної Рути, вул. Чаплина Балка та вул. Соледарська тощо.

Повний перелік дивіться нижче:

Варто зазначити, що в проєкті рішення міськради було не 26, а 27 топонімів. На сесії не затвердили перейменування вулиці Маршала Малиновського на Набережну Нової Армії. Наразі невідомо, чому так сталося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині можуть перейменувати велике місто: яке саме.

Читайте також:

Українська Русский