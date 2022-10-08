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  • Бермудський трикутник: клієнти Укрпошти масово скаржаться на відділення у Дніпрі

Бермудський трикутник: клієнти Укрпошти масово скаржаться на відділення у Дніпрі

Сьогодні 18:27
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Клієнти Укрпошти тижнями не можуть отримати свої посилки, оскільки їх довгий час затримують у сортувальному центрі Дніпра

Новости Днепра про Бермудський трикутник: клієнти Укрпошти масово скаржаться на відділення у Дніпрі

Клієнти Укрпошти скаржаться на сортувальний центр у Дніпрі. Під публікаціями підприємства у фейсбук десятки скарг на затримку посилок. І чомусь відправлення на довгий час губляться саме у Дніпрі. Користувачі навіть іронізують, називаючи дніпровські відділення Укрпошти Бермудським трикутником.

Деякі клієнти бідкаються, що закордонні посилки швидше доходять в Україну, аніж потім до потрібного міста в межах нашої держави.

До прикладу Євгенія Шпилевая розповідає, що її відправлення прибуло в Дніпро ще 21 вересня, але вже 7 жовтня і посилка досі не дійшла.

Новости Днепра про Бермудський трикутник: клієнти Укрпошти масово скаржаться на відділення у Дніпрі

 

Цікаво, що під дописами найчастіше скаржаться саме на сортувальний центр в Дніпрі. Є скарги на інші відділення, але основна маса присвячена саме дніпровському. Представники Укрпошти запевняють клієнтів, що посилки в обробці, але не називають точних дат, коли відправлення нарешті надійде до пункту призначення.

Новости Днепра про Бермудський трикутник: клієнти Укрпошти масово скаржаться на відділення у Дніпрі

 

Варто зазначити, що представники Укрпошти відповідають на кожне звернення і визнають, що з сортувальним центром в Дніпрі є проблеми. За їх словами, такі затримки стаються через великий обсяг відправлень та недостатньої кількості співробітників.

Новости Днепра про Бермудський трикутник: клієнти Укрпошти масово скаржаться на відділення у Дніпрі

 

В Укрпошті зазначають, що виводять людей в додаткові зміни, але працівники все одно не встигають обробити всі відправлення. Коли проблему вирішать – невідомо. Єдине, що пропонують представники підприємства – соррі бонуси для тих, хто постраждав від затримки.

Якщо вам потрібно негайно швидко отримати відправлення, то краще оберіть інший спосіб доставки.

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Новости Днепра про Бермудський трикутник: клієнти Укрпошти масово скаржаться на відділення у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Бермудський трикутник: клієнти Укрпошти масово скаржаться на відділення у ДніпріРусский

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