Бережіть себе: яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі на вечір 10 січня

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.
Усі щеплення від коронавірусу мешканці Дніпра отримали у спеціальних центрах вакцинації, які діють на території міста. Загалом станом на 10 січня у Дніпрі медики встигли зробити 1102752 щеплення від коронавірусу.
За даними Департаменту охорони здоров’я, у Дніпрі за добу зафіксували 19 нових випадків коронавірусу. За аналогічний період часу від цієї недуги встигли одужати 23 пацієнти. Крім того, відомо, що у стаціонарах міста продовжують лікування 43 особи.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі рятують хворого лебедя, який залишився зимувати на річці.…
В окупованому Бердянську (Запорізька область) лікарні переповнені пораненими російськими військовими.
У Дніпрі ввечері 10 січня через екстрені відключення світла мешканці…
НАЗК закликає ввести санкції проти виробника заморожених і консервований овочів…