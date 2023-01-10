Бережіть себе: яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі на вечір 10 січня

У Дніпрі за добу з 9 на 10 січня щеплення від коронавірусу отримали 177 людей.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Усі щеплення від коронавірусу мешканці Дніпра отримали у спеціальних центрах вакцинації, які діють на території міста. Загалом станом на 10 січня у Дніпрі медики встигли зробити 1102752 щеплення від коронавірусу.

За даними Департаменту охорони здоров’я, у Дніпрі за добу зафіксували 19 нових випадків коронавірусу. За аналогічний період часу від цієї недуги встигли одужати 23 пацієнти. Крім того, відомо, що у стаціонарах міста продовжують лікування 43 особи.

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