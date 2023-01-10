Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Бережіть себе: яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі на вечір 10 січня

Сьогодні 22:00
просмотров

У Дніпрі за добу з 9 на 10 січня щеплення від коронавірусу отримали 177 людей.

Новости Днепра про Бережіть себе: яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі на вечір 10 січня

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Усі щеплення від коронавірусу мешканці Дніпра отримали у спеціальних центрах вакцинації, які діють на території міста. Загалом станом на 10 січня у Дніпрі медики встигли зробити 1102752 щеплення від коронавірусу.

За даними Департаменту охорони здоров’я, у Дніпрі за добу зафіксували 19 нових випадків коронавірусу. За аналогічний період часу від цієї недуги встигли одужати 23 пацієнти. Крім того, відомо, що у стаціонарах міста продовжують лікування 43 особи.

Читайте також:

Новости Днепра про Бережіть себе: яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі на вечір 10 січняУкраїнська Новости Днепра про Бережіть себе: яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі на вечір 10 січняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі рятують лебедя з травмою шиї, який залишився зимувати на річці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    У Дніпрі рятують лебедя з травмою шиї, який залишився зимувати на річці

    У Дніпрі рятують хворого лебедя, який залишився зимувати на річці.…

    В окупованому Бердянську лікарні переповнені пораненими росіянами, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    В окупованому Бердянську лікарні переповнені пораненими росіянами, – Генштаб

    В окупованому Бердянську (Запорізька область) лікарні переповнені пораненими російськими військовими.

    Ні тепло, ні холодно, ні мокро: де у Дніпрі немає води та тепла вечері 10 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Ні тепло, ні холодно, ні мокро: де у Дніпрі немає води та тепла вечері 10 січня

    У Дніпрі ввечері 10 січня через екстрені відключення світла мешканці…

    Відтепер святкові салати без продукції Bonduelle: НАЗК
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Відтепер святкові салати без продукції Bonduelle: НАЗК

    НАЗК закликає ввести санкції проти виробника заморожених і консервований овочів…

    Наверх