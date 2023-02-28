Бережіть себе: у Дніпрі за тиждень понад 3 тисячі людей захворіли на ГРВІ

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.
Так, із 3 135 хворих 917 – дітей, госпіталізовано 206 осіб. Також за минулий тиждень було підтверджено 2 випадки грипу.
Хворіють у Дніпрі і на коронавірус. 26 лютого в місті виявили 22 випадки захворювання інфекцією, стільки ж людей за минулу добу одужали. На стаціонарному лікуванні від цього захворювання перебувають 52 особи.
Минулої доби в Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 14 щеплень від COVID-19. Станом на 27.02.23 у місті зроблено 1 114 076 щеплень.
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