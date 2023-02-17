Бебі-бум триває: у Дніпрі за минуло добу народилося 12 дівчаток та 10 хлопчиків

Життя переможе!

У місті який день поспіль фіксують нові рекорди з кількості новонароджених.

Так, у Дніпрі за минулу добу на світ з’явилися 22 дитини.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

З них 12 дівчаток та 10 хлопчиків. Двох діточок народили жінки-переселенки.

Ми бажаємо новонародженим та їхнім матусям здоров’я та миру!

Вистоїмо та переможемо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі третій день поспіль рекордний бейбі-бум.

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