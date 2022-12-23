Бджоляр-переселенець відновлює пасіку на Дніпропетровщині

Бджоляр Роман Бурджанадзе із родиною виїхав з тимчасово окупованої Луганської області до села на Дніпропетровщині і вирішив створювати пасіку заново.

Про це повідомили в проєкті USAID Економічна підтримка України.

Зараз чоловік готує нові вулики, в які навесні планує заселити бджолосім’ї.

Вдома Бурджанадзе п’ять років розвивав промислову пасіку, вона налічувала 200 вуликів і приносила стабільний дохід.

Однак через повномасштабне вторгнення РФ в Україну чоловік з родиною на початку березня змушений був залишити домівку та улюблену справу. На другий день війни пасіка опинилася в окупації, туди не було доступу, тож забрати із собою бджоляр нічого не міг.

Переїхавши до Дніпропетровщини, Бурджанадзе за допомогою фахівців проєкту USAID підготував бізнес-план і отримав грант від держави за програмою “Єробота” на 250 тис. грн. Ці гроші він витратив на придбання деревини для вуликів, рамок, іншого інвентаря, закупівлю бджолопакетів. Також він взяв на роботу двох переселенців.

“На Дніпропетровщині гарні медоноси: є трави, акація, ліс, річка. Сподіваюся, що отримаю смачний мед”, – сказав Бурджанадзе.

Крім того, пасічник, не знайшовши в регіоні якісної вощини, подав заявку на грант від Данської ради у справах біженців і отримав 15 тис. євро на закупівлю обладнання для виробництва вощини. Його виготовляє виробник із Харківської області, чий завод постраждав через обстріли російських військ. І хоча потужності частково зруйновані, замовлення взяли в роботу.

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