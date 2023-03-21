“Бавовна” в Джанкої: окупанти ввели у місті режим надзвичайної ситуації

Як згодом писали місцеві, спочатку в небі були помічені безпілотники, а потім пролунали вибухи.
Як повідомило російське видання ASTRA, посилаючись на власні джерела, дрони на залізничній станції у Джанкої пошкодили будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади, локомотивне депо, там виникли перебої в електромережі.
При цьому, за даними Головного управління розвідки України, на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети “Калібр НК” і це сталося під час їхнього транспортування.
У зв’язку з цим окупанти заметушилися. Так звана “влада” Джанкоя після нічної атаки БПЛА запровадила у місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.
Деокупація українського Криму – скоро!
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