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  • “Бавовна” в Джанкої: окупанти ввели у місті режим надзвичайної ситуації

“Бавовна” в Джанкої: окупанти ввели у місті режим надзвичайної ситуації

Сьогодні 11:15
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Увечері 20 березня в тимчасово окупованому Криму в районі міста Джанкой, де розташований аеродром окупантів, пролунали вибухи.
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 Зазначимо, цю атаку вже встигли охрестити – атакою мемів: на уламках безпілотників, які були збиті під Джанкоєм, виявили стікери з «тролфейсом» та «Яо Міном».

Як згодом писали місцеві, спочатку в небі були помічені безпілотники, а потім пролунали вибухи.

Як повідомило російське видання ASTRA, посилаючись на власні джерела, дрони на залізничній станції у Джанкої пошкодили будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади, локомотивне депо, там виникли перебої в електромережі.

При цьому, за даними Головного управління розвідки України, на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети “Калібр НК” і це сталося під час їхнього транспортування.

У зв’язку з цим окупанти заметушилися. Так звана “влада” Джанкоя після нічної атаки БПЛА запровадила у місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

Деокупація українського Криму – скоро! 

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