“Бавовна” в Джанкої: окупанти ввели у місті режим надзвичайної ситуації

Увечері 20 березня в тимчасово окупованому Криму в районі міста Джанкой, де розташований аеродром окупантів, пролунали вибухи.

Як згодом писали місцеві, спочатку в небі були помічені безпілотники, а потім пролунали вибухи.

Як повідомило російське видання ASTRA, посилаючись на власні джерела, дрони на залізничній станції у Джанкої пошкодили будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади, локомотивне депо, там виникли перебої в електромережі.

При цьому, за даними Головного управління розвідки України, на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети “Калібр НК” і це сталося під час їхнього транспортування.

У зв’язку з цим окупанти заметушилися. Так звана “влада” Джанкоя після нічної атаки БПЛА запровадила у місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

Деокупація українського Криму – скоро!

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