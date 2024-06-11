Батьки вважають, що доньку викрали: нові деталі зникнення 9-річної дівчинки з Дніпропетровщини в Німеччині

Стали відомі нові деталі зникнення 9-річної Валерії в Німеччині.

Дівчинку з Дніпропетровщини, яка нині живе разом з мамою в Німеччині досі не знайшли, пише німецьке видання BILD. Про зникнення 9-річної Валерії стало відомо 3 червня. Вона вранці пішла до школи, але на заняттях так і не з’явилася.

Поліція міста Дебельн, де зникла дитина, поки що не має жодних зачіпок. Батьки дівчинки вважають, що її викрали.

Однокласники Валерії розповіли, що у день зникнення вона пропустила заняття. 3 червня дитина вийшла з дому близько 7 години ранку і пішла до школи, але на уроках так і не з’явилася. При цьому її однокласник повідомив поліції, що бачив Валерію поруч зі школою. Вона, за його словами, стояла і ніби на когось чекала.

Роман, тато зниклої дівчинки, військовослужбовець ЗСУ, але наразі намагається отримати відпустку, аби поїхати до Німеччини та відшукати доньку.

Він вважає, що його дитину могли викрасти.

Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину нам, батькам. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу потримати свою дочку на руках, — сказав він, звертаючись до ймовірних злочинців.

Пошуки дівчинки продовжуються.

Я така вдячна за всю допомогу. Я не знаю, що ми робили б без підтримки. Я благаю всіх, хто має будь-яку інформацію про Валерію, звернутися в поліцію, — каже пані Віра, бабуся зниклої дівчинки.

Німецька прокуратура також відкрила справу за проти школи, яка проігнорував те, що їхня учениця не з’явилася на заняття, не повідомивши про це батькам.

Мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері, близько 18:30, коли дитина не повернулася додому, хоча мала б це зробити.

Читайте також:

Українська

Автор: